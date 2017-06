Evacúan a 45 pasajeros tras iniciarse un fuego en el motor de un autobús de transporte urbano de Valladolid

El incidente, que se ha saldado sin daños personales, se produjo sobre las 11.05 horas, cuando el autobús de la línea 2 que efectúa el recorrido entre Covaresa y el barrio de España transitaba por la bajada de Angustias, a la altura de la Plaza de la Libertad, y, por causas no especificadas, comenzó a arder la parte trasera donde se encuentra el motor del vehículo.

"Ha sido un viajero que me ha dicho: llevas humo atrás, y cuando he mirado por el retrovisor he visto ya que salían llamas", ha explicado a Europa Press el conductor del autobús, Luis Miguel Velasco, quien, aún con el susto en el cuerpo, ha relatado que enseguida ha detenido el vehículo y ha abierto las puertas para que los cuarenta y cinco pasajeros que llevaba en ese momento pudieran salir corriendo y evitar así cualquier riesgo para su integridad personal.

La rápida actuación de los bomberos ha evitado que los daños en el autobús fueran aún mayores, de forma que tan sólo se ha visto afectada la trasera y el motor, y todo ello mientras la Policía Municipal cortaba la calle Angustias para facilitar los trabajos de extinción.

