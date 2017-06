Cancela ve "positivo" quien tenga un "proyecto" para el PSdeG se presente a las primarias

"Eso significa que hay personas que tienen ganas y algo que proponer", ha manifestado en declaraciones a Europa Press la también responsable del área de Políticas Migratorias en la nueva Ejecutiva Federal del PSOE al ser preguntada por la disposición de militantes socialistas, como Gonzalo Caballero, para aspirar a liderar el partido en la Comunidad gallega.

Asimismo, sobre la posibilidad de que su elección para ocupar un área en la nueva Ejecutiva la aleje de encabezar el partido en Galicia, ha recordado que la imposibilidad de compaginar una responsabilidad en este órgano y liderar el PSdeG es "una resolución que se adopta en los congresos que es para respetar".

Con todo, ha rechazado avanzar que si se presentará o si renunciará a competir para obtener esta responsabilidad. "No voy a decir ni una cosa ni la otra, de momento no está convocado el proceso, no está establecido el calendario de primarias y creo que hay que ir poco a poco", ha apuntado.

Además, sobre este proceso interno, Cancela ha mostrado su deseo de que estas elecciones sean un "ejercicio de democracia participativa y libre" sin "volver a determinados momentos del pasado reciente" en los que "había una confrontación permanente entre compañeros".

COMPETENCIAS DE LA GESTORA

Por otra parte, tras asegurar que el Partido Socialista de Galicia sale "reforzado" del Comité Federal del PSOE y del proceso de elección del nuevo secretario general, Pilar Cancela ha confiando en que en un tiempo breve la Gestora gallega pueda recuperar las competencias para convocar las primarias".

"Ahora lo que tiene que haber es una decisión de la Ejecutiva federal sobre la gestora de Galicia", ha manifestado para recordar que cuando este órgano llegó al final de su "segunda prórroga" no se le dijo si continuaba o no.

"Entendemos que teníamos que seguir para desarrollar con responsabilidad las funciones que le corresponden a una dirección, aunque sea provisional, y ahora toca confirmar eso y devolvernos una competencia fundamental que nos fue detraída, que es la competencia clave para convocar primarias y congreso".

