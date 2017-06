Puigdemont y Urkullu reivindican el "derecho" a decidir de Catalunya y Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, han denunciado "la estrategia de quietud" impuesta por el Gobierno del PP "ante las demandas de dos naciones", Cataluña y Euskadi, "que quieren decidir su futuro". Ambos comparten que el Estado "no puede imponer un determinado modelo territorial, y que la apelación y el recurso permanente a la legalidad no van a resolver el problema".El Estado no puede imponer un determinado modelo territorial"

Urkullu y Puigdemont han mantenido una reunión de trabajo en Barcelona, en la que han compartido y analizado la situación política, institucional y social de ambas comunidades autónomas.

En un comunicado hecho público por el Gobierno vasco, el lehendakari ha coincidido en el diagnóstico ante la crisis institucional, como es "la estrategia para avanzar en el objetivo prioritario del autogobierno de ambas naciones".

En este sentido, han constatado "las dificultades de avanzar ante la estrategia de quietud impuesta por el Gobierno español ante las demandas de dos naciones, Catalunya y Euskadi que quieren decidir su futuro".

Ambos presidentes han compartido la reflexión de que "el Estado no puede imponer un determinado modelo territorial, y que la apelación y el recurso permanente a la legalidad no van a resolver el problema territorial".

Legalidad

Asimismo, consideran que "la legalidad no es inmutable y debe servir para resolver problemas políticos y sociales". "Si la legalidad se convierte en un corsé que ahoga las aspiraciones democráticas no sirve para solucionar los problemas de las naciones y los pueblos, y es preciso cambiarla y adaptarla", ha señalado.

El lehendakari y el president de la Generalitat han acordado mantener una relación periódica para abordar conjuntamente las materias de interés común, así como "profundizar en el conocimiento de las realidades propias y en el objetivo compartido de que el Estado reconozca su realidad plurinacional".

