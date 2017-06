Casi 3.800 niños no han sido admitidos en el colegio elegido como primera opción

A punto de cumplir tres años, Alberto alza la cabeza para ver la ventana de su habitación. Lo hace de puntillas, atraído por el ruido de unos niños que juegan a la pelota en el patio del colegio Agustinianos, perfectamente visible desde su cuarto. Solo una acera de unos pocos metros los separa. La cercanía con ese centro (uno de los más solicitados de la Comunidad, situado en el barrio de Estrella de Madrid, distrito Retiro) fue razón de peso para que sus padres se decidieran por esa vivienda.

Ahora, con las listas de admitidos recién publicadas para todos los centros públicos y concertados de la región, ese motivo ha dejado de tener sentido: Alberto se ha quedado fuera. Él solo es uno de los 3.798 niños de 3 años —de un total de 57.545 solicitantes— que no han sido aceptados en el colegio elegido como primera opción.

Desde UGT aseguran que hay zonas saturadas, sobre todos los distritos o barrios de nueva creación de la capital. "En Vallecas, en San Blas, Montecarmelo... están saturados porque no se han construido suficientes colegios". La zona del centro ,como el distrito Retiro, también. "A pesar de que hay una población envejecida, muchos colegios han perdido clases".

Los colegios de las zonas supersaturadas tienen que quitar espacios como salas de profesores para poner aulasEl sindicato insiste en que cada vez son más los padres que apuestan por la pública, mientras que la Consejería tiende a aumentar el número de aulas en la concertada: "Los de las zonas supersaturadas tienen que quitar espacios como psicomotricidad o salas de profesores para poner aulas, como ocurrió en el Ceip Tomás Bretón". Una situación que tachan de "usual".

Cuando la primera opción se descarta, la Comunidad, a través de los SAE (Sevicio de Apoyo a la Escolarización), continúa con la lista de preferencias que detallaron los progenitores en el periodo de inscripción. Alberto, no obstante, no ha sido admitido en ninguno de los centros del barrio. "Ni en la primera opción ni tampoco en ninguna de las otras cuatro que solicitamos", cuenta indignado a 20minutos su padre, Ricardo.

El siguiente paso consiste entonces en elegir cinco opciones de un documento que recoge los colegios con vacantes. La lista es, para Ricardo, desoladora. De los 26 centros con plazas libres, tres están a hora y media en transporte público de su casa. Los más cercanos, a 35 minutos. "Mi mujer no conduce , tenemos otro bebé y esta decisión supone para nosotros tener que dejar al niño en el comedor del colegio".

UGT sostiene que la implantación de la zona única en Madrid (2013), que permite la libre elección del centro, ha traído consigo un "problema" añadido, "la desubicación del alumno de su barrio o municipio". Esto ocurre porque desde hace cuatro años los padres pueden escoger centros en función de su domicilio o de su lugar de trabajo, y porque las vacantes disponibles pueden estar en otros municipios. Para ellos, la cifra de 3.798 niños que no consiguen plaza a la primera refleja el problema de previsión de la Consejería. Pero ¿cuál es el criterio de selección?

Baremo

El sistema de puntos tiene en cuenta siete factores:

Los hermanos matriculados en el mismo centro es el criterio que más puntúa. En concreto, con un total de 10 puntos, también si los padres o representantes legales trabajan en el colegio.

matriculados en el mismo centro es el criterio que más puntúa. En concreto, con un total de 10 puntos, también si los padres o representantes legales trabajan en el colegio. Si el domicilio familiar o el lugar de trabajo se sitúa en el mismo municipio, se acumulan cuatro puntos, 0,5 más si además comparten distrito. Y 2 puntos si el municipio es otro.

o el lugar de trabajo se sitúa en el mismo municipio, se acumulan cuatro puntos, 0,5 más si además comparten distrito. Y 2 puntos si el municipio es otro. La renta también influye. En el caso de que alguno de los progenitores se beneficie de la ayuda de la Renta Mínima de Inserción se otorgan dos puntos.

también influye. En el caso de que alguno de los progenitores se beneficie de la ayuda de la Renta Mínima de Inserción se otorgan dos puntos. Si existe discapacidad física psíquica o sensorial legalmente acreditada del alumno, de los padres, hermanos o del representante legal se puntúa con 1,5 puntos.

física psíquica o sensorial legalmente acreditada del alumno, de los padres, hermanos o del representante legal se puntúa con 1,5 puntos. Con 1,5 puntos si los padres o los hermanos tienen la condición de antiguo alumno .

. Entre 1,5 y 2,5 si se tiene situación de familia numerosa .





"No hay libre elección"

Ricardo solo acumuló 4,5 puntos que responden a los otorgados cuando el domicilio familiar comparte municipio y distrito con el centro solicitado. En este sentido, tilda de "injusto" el sistema de puntuación y de irónico el nombre de la ley. "Mi hijo no tiene plaza ni en el barrio, ni en el distrito, ni ninguno de los que escribí en el listado. Ley de libre elección... el funcionario elige libremente", comenta.

A pesar de que Educación explica a este medio que "siempre se procura asignar una plaza escolar solicitada por la familia", no ha sido así en el caso de Ricardo. El día de la resolución de las segundas vueltas se le asignó un colegio que no figuraba en su inscripción y que se encuentra a una hora de distancia en transporte público.

La única solución que encuentra ahora es "apretarse el cinturón" e inscribir a su hijo en uno privado, más próximo a su domicilio. "No me arriesgo a que en quinto de Primaria le saquen de ese centro y tenga que estar con la incertidumbre. Prefiero comer espaguetis y poder llevarle a uno que no obligue a mi mujer a coger dos autobuses con un niño de tres años y un bebé".

Consulta aquí más noticias de Madrid.