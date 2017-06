El PSOE advierte a Ballesta de que seguirá exigiendo que cese el abandono de pedanías y cumplir el Pacto por el Empleo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha mantenido este lunes la primera reunión con el alcalde de Murcia, José Ballesta, ya desde la portavocía del PSOE. En este encuentro, Hernández ha querido subrayar las principales líneas de trabajo y exigencia del Grupo Socialista e insistir, como no podía ser de otro modo, en las actuaciones que con más urgencia necesita el municipio.

La edil ha trasladado a Ballesta el objetivo "irrenunciable" del Grupo Socialista "de acabar con las desigualdades y desequilibrios entre las pedanías y algunos barrios con el centro de Murcia". Y es que "no hay murcianos de primera ni de segunda, y no vamos a permitir -como ya venimos haciendo- que se trate a algunos de los vecinos y vecinas de forma distinta, obviando que también pagan sus impuestos y que también residen en este municipio", ha señalado.

En este sentido, la portavoz socialista se ha referido también a algunas de las necesidades "más inmediatas" para Murcia, como son la mejora del transporte en cuanto a frecuencia, líneas, mejor conexión centro-pedanías y precio del billete, o el refuerzo de la Oficina Única en las pedanías "dotándola de más medios y personal para acercarnos así a una descentralización real y a una mejora del servicio que se ofrece a los ciudadanos en sus propios pueblos".

Hernández ha recordado al alcalde de Murcia, además, que el Pacto por el Empleo, aprobado en Pleno municipal a propuesta del PSOE, "sigue en punto muerto", y le ha instado a "poner en marcha cuanto antes la maquinaria para fomentar la creación de empleo en el municipio y para conseguir los objetivos para los que fue ideado este Pacto. Quedarse de brazos cruzados dejando pasar el tiempo no debería ser, desde luego, la forma de actuar del séptimo municipio de España", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"La necesidad de aumentar la seguridad en el municipio y de reforzar el cuerpo de Policía Local con nuevas incorporaciones ha sido otro de los pilares básicos que he abordado en la reunión con el alcalde, a quien he trasladado también la importancia de 'cuidar' de los funcionarios públicos, sin los que el Ayuntamiento de Murcia no funcionaría", ha señalado.

Asimismo, ha pedido al alcalde "que se reactive la Comisión de Remunicipalización de Servicios (que sólo se ha reunido una vez) que, entre otras cosas, evitaría problemas tan graves como la cesión ilegal de trabajadores (Museo Ramón Gaya o Servicio de Estadística)".

Hernández ha insistido también en la importancia de las políticas sociales y en la apuesta por la educación pública, recordando a Ballesta una de las banderas del PSOE. "Hacen falta más escuelas infantiles públicas en el municipio y un mantenimiento real de los colegios públicos que los adecúe a las necesidades del siglo XXI", ha reiterado.

"Mientras, por ejemplo, haya colegios sin sombraje o sin la instalación eléctrica adecuada para poder poner el aire acondicionado, el Ayuntamiento de Murcia tendrá parte de la responsabilidad de las malas condiciones por las que pasan los alumnos y alumnas de Murcia", ha aseverado.

Por último, la portavoz socialista ha pedido nuevamente al alcalde de Murcia que exija de inmediato que se reúna la Sociedad Murcia Alta Velocidad. "La Sociedad se reunió por última vez en enero de 2016 a pesar de que lo hemos solicitado a través de todos los canales imaginables y en numerosas ocasiones. Le pedimos al alcalde que exija la reunión de Murcia Alta Velocidad como miembro de su Consejo de Administración y le recordamos que para el Grupo Socialista el soterramiento es una cuestión irrenunciable".

