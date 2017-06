El Consejo de Mujeres exige la inclusión de 120 millones en los PGE para la lucha contra la violencia machista

un manifiesto por el que se exigen al Gobierno de la Nación que consigne en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida de 120 millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista.

Un manifiesto al que se ha adherido la Corporación gijonesa -excepto el PP, que pese a estar presente en el acto de lectura no firmó el documento al considerar que se había presento en Junta de Portavoces fuera de plazo-.

En el documento, asimismo, se ha recordado que en lo que va de año ya son 28 las mujeres asesinadas en 2017 y seis menores. "Estamos hartas de contarlas, de asistir a minutos de silencio y concentraciones, de escuchar discursos de condena, de lamentos y de duelo", señala el manifiesto.

Asimismo, se enfatiza que la violencia machista es un problema de Estado que tiene una causa estructural, que es la desigualdad entre mujeres y hombres, a cuya erradicación creen que deberían destinarse todos los recursos necesarios.

Por contra, se recalca que en los PGE 2017 que están pendientes de aprobar aún la partida para financiar la lucha contra la violencia machista es de poco más de 31 millones de euros, lo que supone el 0,01 del total y el diez por ciento menos que hace siete años.

Para el Consejo de Mujeres, esto supone que no se dedica ni un euro a la prevención de agresiones machistas en el ámbito educativo, sanitario y de medios de comunicación, que no se mejora la respuesta judicial en casos de violencia de género y que no se cubren los costes de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las entidades locales.

Por todo ello, el Consejo,

que integra a 22 entidades, deja claro que no admiten rebajas ni más dilaciones. Una petición que se hace en este día también en muchos ayuntamientos con la lectura de este manifiesto, que sirve de primer aviso de quien no va a tolerar "la inactividad, la indiferencias o la incompetencia de los poderes públicos a la hora de actuar con celeridad y eficacia para frenar la violencia machista".

