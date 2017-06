Barcelona pasa a recaudar el 50% de la tasa turística, 4 millones de euros más al año

El crucero Liberty of the Seas, cuya base se ha establecido en el Puerto de Barcelona. (HELENA SABATÉ/ ACN)

La ciudad de Barcelona recaudará más dinero procedente de la tasa turística o Impuesto de Estancias Turísticas (IEET) y lo dedicará a implantar medidas para compensar la elevada presión turística que soporta actualmente la capital catalana y que está despertando las primeras manifestaciones visibles de 'turismofobia' por parte de algunos barceloneses.

El cambio de marco legal catalán implementado a partir de las alegaciones presentadas por el Ajuntament a la Llei de Pressupostos 5/2017 del 28 de marzo, aprobadas en el Parlament, ha propiciado que Barcelona pueda quedarse con el 50% de la aportación económica por la tasa turística en lugar de con el 33% actual, un incremento que supondrá unos 4 millones de euros más al año. El Consistorio ha fijado un tope máximo de 4,5 millones de euros anuales que es lo que re percibirá Turisme de Barcelona por la tasa.

El gobierno de Ada Colau ha encargado un informe a expertos en fiscalidad para estudiar la aplicación de "otras tasas" similares a la turística vigente

El pasado año 2016, Barcelona recibió 7,9 millones de euros de la tasa turística que se aplica a establecimientos de la ciudad como hoteles y apartamentos turísticos o VUT (viviendas de uso turístico, HUT en catalán), así como a cruceros. La previsión recaudatoria para este 2017 ascenderá a los 12 millones.

Mayor tasa a cruceros y apartamentos turísticos

El concejal de Turisme del Ajuntament, Agustí Colom, ha explicado este lunes que la comisión de gobierno del Consistorio ha aprobado de mutuo acuerdo con Turisme de Barcelona vincular la aportación municipal a la elaboración de un Plan de trabajo sobre Barcelona como Destino Sostenible. Igualmente, ha avanzado que el gobierno de Ada Colau ha encargado un informe a expertos en fiscalidad para estudiar la aplicación de "otras tasas" similares a la turística vigente.

En virtud de este aumento recaudatorio, los cruceristas pagarán tanto si pernoctan en el Port de Barcelona como si no una tasa de 2,25 euros. Hasta la fecha solamente pagaban 2,25 euros los que pasaban más de 12 horas atracados. Los que estén menos tiempo abonarán 0,65 euros. El 61% de los cruceristas que pasan por la ciudad estaban hasta ahora exentos del canon, porque solo utilizaban el de Barcelona como puerto base y no llegaban a pernoctar.

Por su parte, los usuarios de los pisos turísticos pasarán de pagar 0,65 euros a 2,25 euros (por lo que se incrementará un 246%). En el resto de Cataluña, los alojados en apartamentos abonarán desde ahora 0,90 euros frente a los 0,45 actuales. En los hoteles de cuatro estrellas y menor categoría se paga un euro de tasa.



Revertir en beneficios para los habitantes

La gestión municipal de esta recaudación extraordinaria se concretará en medidas vinculadas al despliegue del Pla Estratègic, que tiene como objetivo principa, la sostenibilidad de Barcelona como destino turístico.

De esta manera, se reforzarán con el excedente generado por la tasa las líneas de autobús D20, V15 y 59, para aumentar el servicio de transporte público que conecta la ciudad con las playas urbanas durante la temporada de baño.

También se dedicarán parte de los recursos generados a la remodelación del paso de peatones bajo la Muralla de la plaza de Pau Vila y a la reordenación del mobiliario urbano de un punto neurálgico de la capital catalana: la acera de la plaça de Catalunya entre el Portal de l'Àngel y las Rambles, muy frecuentado e "intensamente utilizado" por el turismo. Otros puntos congestionados de visitantes que se mejorarán gracias a la tasa serán la plaça de la Llana de Ciutat Vella, que será rehabilitada.

El Ajuntament se ha desvinculado en boca de Colom en contra de las pintadas aparecidas en algunos paneles publicitarios de la ciudad con mensajes contrarios al turismo

Además, se promocionará turísticamente la Torre de les Aigües como un punto de interés a destacar fuera del centro de la ciudad con el fin de descentralizar y descongestionar el centro de la presión territorial ejercida por los viajeros .

O a actividades de tipo cultural, entre ellas, el plan de ordenación turística del Turó de la Rovira, en el distrito de Horta-Guinardó, el proyecto de la Casa de l'Aigua en Trinitat Nova (Nou Barris), a los actos del Sónar Kids también en Nou Barris, a la nueva programación prevista para el mes de agosto en el Teatre Grec de Montjuïc o a la finalización de los trabajos de restauración de los murales de la capilla de Sant Miquel del Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

Pintadas polémicas contra el turismo

El Ajuntament se ha desvinculado en boca de Colom en contra de las pintadas aparecidas en algunos paneles publicitarios de la ciudad con mensajes contrarios al turismo. Rezaba, en inglés: 'Barcelona is not your fucking shopping center' (Barcelona no es vuestro puto centro comercial) con la imagen de una bolsa de compras en llamas.

El Consistorio ha procedido a su retirada y se ha solicitado a la empresa concesionaria de estas marquesinas que revise estos plafones y que facilite a las autoridades municipales las explicaciones pertinentes pues "es evidente que el Ajuntament no realiza este tipo de publicidad".

