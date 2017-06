España es el país de la Unión Europea que tiene una peor tasa de empleos vacantes

La recuperación económica se consolida, la tasa de paro ha caído casi diez puntos desde el peor momento de la crisis y sin embargo, la tasa de empleos vacantes en España es la peor de todos los países de la Unión Europea. Siempre había coquetado en los últimos puestos pero, según calcula Eurostat, es el primer trimestre de 2017 ya es la baja de todos los países comunitarios.

La agencia estadística ha informado este lunes de que la proporción de empleos vacantes en España en relación al total es del 0,8%, lejos de la media comunitaria del 1,9% y de grandes economías comunitarias como Alemania (2,6%), Reino Unido (2,4%) o Países Bajos (2,6%).

En el cálculo se incluyen los sectores industriales, constructor y de servicios, "por definir de forma más simple la economía", explican desde Eurostat, que excluye en su cálculo tanto el empleo agrario como el generado por la actividad autónoma.

Para explicar por qué España está a la cola de la UE, es importante definir primero de qué estamos hablando. Una vacante, para Eurostat, es un "puesto que acaba de crearse, desocuparse o a punto de quedar sin dueño".

Para considerarse así, el empresario debe además estar buscando activamente un candidato externo para cubrirlo. Se puede cubrir finalmente con alguien interno, pero el cálculo excluye expresamente los puestos de promoción interna.

La ratio que coloca a España en la última posición no es más que una tasa porcentual entre el número de estas vacantes dividido por el número total de puestos de trabajo tanto ocupados como vacantes. Es decir, que el peso de las vacantes en España es apenas un 0,8% del total de ocupaciones actuales y esperadas en el mercado de trabajo.

En la comparación no aparecen cinco países destacados: Francia, Dinamarca, Italia y Malta, porque sus datos, según Eurostat, no son compatibles para incoporarlos al cálculo; Bélgica, porque aún no ha proporcionado el dato del primer trimestre del año (en 2016 cerró con un 2,9%, entre los más altos de la UE).