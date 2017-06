La coalición internacional contra Estado Islámico derriba un avión del ejército sirio

Imagen de archivo de un caza F18E Super Hornet estadounidense, como el que habría derribado a un caza SU-22 sirio cerca de la localidad siria de Al Tabqa. (JAKE CANNADY / US DOD / EFE)

La coalición internacional contra Estado Islámico, liderada por EE UU, justificó este domingo el derribo de un avión sirio en su derecho a defender a sus aliados, las milicias de Fuerzas de Siria Democrática (FSD), después de un supuesto ataque de las fuerzas leales al presidente Bachar al Asad.

Es la primera vez que el ejército estadounidense derriba un avión militar sirio desde que empezó la guerra en Siria, hace ya seis años.

En un comunicado, la coalición precisó que un caza F18E Super Hornet estadounidense derribó un avión SU-22, después de que la aeronave siria lanzara bombas a las FSD cerca de la localidad de Al Tabqa, ubicada a unos 62 kilómetros al oeste de la ciudad de Al Raqa, en el noreste del país.

Antes de ese bombardeo, tropas leales a Al Asad atacaron a las FSD en Al Tabqa, dejando a varios milicianos heridos y forzando que ese grupo abandonase la ciudad, según la misma fuente.

La primera respuesta de la coalición fue enviar un avión a hacer una "demostración de fuerza", lo que inicialmente frenó el avance de las tropas sirias.

También telefoneó a Rusia, principal valedor de Al Asad, para establecer una línea de separación entre ambas tropas, rebajar la tensión y detener el tiroteo, agregó el comunicado.

Sin embargo, tras el nuevo bombardeo sirio contra las FSD, que se produjo cerca del pueblo de Yadin, dos kilómetros más allá de la línea de separación, la coalición decidió derribar el caza sirio "inmediatamente", siguiendo sus reglas de combate.

"Intención hostl"

La coalición reafirmó que su misión en Siria e Irak es derrotar al grupo terrorista Estado Islámico (EI) y aseguró que no pretende combatir a las fuerzas leales a Al Asad o a Rusia, aunque advirtió de que no dudará en defenderse de cualquier amenaza.

La coalición reafirmó que que no pretende combatir a las fuerzas leales a Al Asad o a Rusia, pero advirtió de que no dudará en defenderse de cualquier amenaza"La demostrada intención hostil y las acciones de las fuerzas prorégimen hacia la coalición y sus fuerzas aliadas en Siria, que llevan a cabo legítimas operaciones contra el EI, no serán toleradas", agrega la nota.

El Ejército sirio afirmó que el avión se estrelló en el campo cerca de Al Rusafa, a unos 60 kilómetros al sur de Al Raqa, y aseguró que el paradero del piloto es desconocido.

El Gobierno sirio acusó a EE UU de "apoyar" el terrorismo y de "coordinarse" con el EI para debilitar las fuerzas gubernamentales, según un comunicado castrense difundido por la agencia oficial, SANA.

Actualmente, las fuerzas especiales de EE UU apoyan en el terreno a las FSD, alianza armada liderada por milicias kurdas, en su ofensiva contra el EI en Al Raqa.

El ejército sirio, junto a sus milicias aliadas, también están progresando al sur de Al Raqa y llegaron este domingo a la entrada de la localidad de Al Rasafa.