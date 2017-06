Pedro Sánchez: "Solo competimos con el PP, nuestro objetivo es derrotar a la derecha"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que desde este mismo domingo trabajará "sin descanso" para formar una "mayoría alternativa" progresista en el Congreso para acabar con la "etapa negra" del Gobierno del PP.

En ese objetivo, Sánchez promoverá en los próximos días un espacio de "coordinación parlamentaria" de las fuerzas progresistas para intentar desmantelar en el Congreso las leyes aprobadas por el PP e ir conformando esa mayoría alternativa al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Quiero hacer una declaración solemne: solo competimos con el PP, nuestro objetivo es derrotar a la derecha", ha afirmado en el mitin de clausura del 39 Congreso Federal del PSOE.

Aclamado por unos 8.500 militantes socialistas según la organización, el líder del partido ha defendido un PSOE que es "la izquierda de Gobierno", una izquierda "que escucha y que no defrauda".

"Somos la izquierda de Gobierno y por eso no miramos a la derecha ni de abajo ni de lado, sino de frente", ha avisado.

Una izquierda que gobernó "con memoria histórica" y que cuando estuvo en la Moncloa "situó a España en el centro de Europa".

"Somos la izquierda de Gobierno que tiene que hacer las cosas seriamente, serenamente, con políticas ambiciosas pero rigurosas", ha remarcado Sánchez, que ha aprovechado para dar las gracias a sus dos rivales en las primarias, Susana Díaz —ausente del mitin— y Patxi López, con cargo en la nueva Ejecutiva del PSOE.

Un nuevo PSOE, ha añadido Sánchez, que como el PSOE de siempre no tiene miedo al cambio y se abrirá paso para liderar el futuro Gobierno y la izquierda en España. "Hemos puesto al PSOE rumbo a la Moncloa", ha vaticinado.

En su discurso, Sánchez también se ha dirigido al 15-M, que se manifestaban al grito de "no nos representan". "Les quiero decir que esa demanda de regeneración insatisfecha llegará. Los socialistas vamos a arremangarnos y trabajar juntos con ellos para un sistema libre de corrupción y una justicia libre de injerencias políticas", ha afirmado. "Estamos para representar a los que hace seis años dijeron que nadie los representaba".

Corrupción

"El presidente del Gobierno dice que en el PP nadie se porta nunca mal, que todos buenos. Según él nunca hubo tanta gente buena en la cárcel como hoy en España", ha ironizado Sánchez, que ha reprochado a Rajoy que para él, los "malos" sean los jueces que encarcelan a sus compañeros y los policías que registran sus sedes.

"Tenemos un Gobierno que en lugar de apoyar, persigue a los jueces y fiscales que investigan su corrupción", ha lamentado. El líder socialista ha criticado que el presidente del Gobierno solo acierte a decir que se siente "engañado y traicionado" por los corruptos de su partido.

"Incluso se permite decir que gracias a él, en España quien la hace la paga. No. A quien le pillan la paga", ha advertido Sánchez, que se ha preguntado cuántos corruptos permanecerán ocultos. Y es que para Sánchez, el PP necesita una cura de regeneración que solo puede tener en la oposición y no en el Gobierno.

Violencia machista

Sánchez ha hecho un llamamiento a los militantes de su partido para que se conviertan en los "principales activistas" para acabar con la lacra de la violencia machista.

"Frente a la violencia machista, la igualdad de género. Ya no puede haber ni una sola decisión política o jurídica en este país que no esté encaminada a que este horror desaparezca", ha clamado durante su intervención en el mitin de cierre del 39 Congreso Federal del PSOE.

Ha abogado, además, tras defender la educación pública, por que en los centros educativos se "enseñe Educación para la Ciudadanía y no Religión".

Cataluña

Sobre Cataluña, Pedro Sánchez ha reivindicado una "nación de naciones" que reconozca su plurinacionalidad en una reforma federal de la Constitución y que "quiere a Cataluña", ya que él mismo se ha definido como "a favor de España y del catalanismo".

"España no es inmovilista, no es ni Mariano Rajoy ni el PP. España no es insolidaria, no es anticatalana. España es plural y diversa, España es progresista, España es solidaria. España quiere a Cataluña, ¡digámoslo alto y claro!", ha afirmado en su discurso en el acto de cierre del 39 Congreso Federal del PSOE.

Cargando contra el "engaño histórico" del independentismo y el "neocentralismo" del Gobierno del PP, Sánchez ha dejado claro que el PSOE "nunca estará al lado del independentismo ni apoyará el referéndum" y que su propuesta es la reforma federal como solución al conflicto: "Defendemos que España es una nación de naciones con una única soberanía, la del conjunto del pueblo español".