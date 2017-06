Xurde Fernández repasa en los 30 poemas de 'Difícil' su etapa más dura como docente

"Aquel curso fue muy difícil, con niños bastantes complicados, y eso me hizo ver la realidad. Muchas veces pensamos que es todo muy fácil, pero llegaron cinco o seis chavales complicados con los que tuve que trabajar a diario", comenta.

Algunos salían y entraban del centro de menores de Sograndio, otros del Hogar San José, porque no tenían familia que se ocupara de ellos, y otros sí la tenían, pero la relación con ella era muy compleja. "Aquel año me costó dormir, vivía agotado, las cosas que viví me tocaron de forma muy persona e íntima, y tuve que expresarlo a través del verso libre", comenta el autor en declaraciones a Europa Press.

El libro, publicado por Trabe, y escrito íntegramente en 'llingua' asturiana, Fernández lo encuadra dentro de la poesía social. No son los únicos versos que ha elaborado el candasín, pero sí su primer poemario. Anteriormente había publicado colaboraciones con diversas revistas, y ahora mismo tiene nuevos poemas escritos, también basados en otros etapas de su vida docente. Por este motivo no cree que su carrera poética vaya a pararse en 'Difícil'.

Fernández quiere evitar que su poemario sirva para estigmatizar a determinados centros de enseñanza de zonas concretas. Aclara que en todos se pueden vivir situaciones complicadas en momentos determinados, pero que en general el ambiente es muy bueno.

En todo caso, considera que pasar una experiencia de este tipo como docente sirve para conocer la realidad. "Muchas veces pensamos que es todo muy fácil , pero la realidad, sobre todo a partir de la crisis, no es fácil para todos. Te das cuenta de lo que hay en el mundo", comenta.

Consulta aquí más noticias de Asturias.