El PSOE aprueba en su congreso el reconocimiento de la plurinacionalidad de España

El PSOE ha aprobado este sábado en la ponencia política de su 39 Congreso Federal el compromiso de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional de España", si bien se deja claro que "la soberanía reside en el conjunto del pueblo español", hecho que el líder del PSC, Miquel Iceta, ha celebrado como "un paso más".

El debate sobre la plurinacionalidad del Estado era una de las principales discusiones del 39 Congreso Federal del PSOE que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, una cuestión que se ha abordado en la comisión política, presidida por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, y con Cristina Narbona, Josep Borrell y Carmen Calvo como ponentes.

En esta comisión, el apartado dedicado a la plurinacionalidad ha sido aprobado finalmente, después de que la enmienda que pedía su supresión, y que ha defendido la delegación asturiana, haya sido rechazada por 41 votos a favor y 165 en contra de los delegados, resultado que supone que la enmienda ni siquiera pasará al debate final del plenario.

Dicho apartado aprobado, bajo el título Un modelo territorial estable y equilibrado, defiende que "una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución".

"Las tensiones relacionadas con la organización territorial del Estado han sido una constante en la historia de la España moderna. Y la falta de soluciones comúnmente aceptadas han ocasionado tensiones competenciales, y en los últimos años también identitarias, basadas en supuestos agravios comparativos", recalca dicho apartado.

Por ello, prosigue, "ante esta situación los socialistas entendemos que el federalismo, con sus premisas de cooperación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional e interterritorial, como se defiende en nuestra Declaración de Granada, puede y debe ser la solución de una España orgullosa de su diversidad y comprometida con el autogobierno de las comunidades que la integran".

En un mensaje a través de Twitter, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha celebrado que el compromiso de Pedro Sánchez haya recibido luz verde por parte del congreso del PSOE: "El 39 Congreso Federal del PSOE da un paso más en su propuesta de una reforma constitucional federal", ha señalado, adjuntando una imagen con el texto del apartado aprobado sobre la plurinacionalidad.

.@socialistes_cat El 39 Congrés Federal del @PSOE fa un pas més en la seva proposta de reforma constitucional federal pic.twitter.com/Nm54mfSWRd — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 17 de junio de 2017

De esta manera, se cierra una de las cuestiones que habían generado más debate interno antes del congreso socialista, después de que en la campaña de primarias Pedro Sánchez defendiera que Cataluña debe ser reconocida como "una nación dentro de una España nación de naciones".

Este sábado, el presidente de Extremadura y líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, aseguró sobre este debate a su llegada al cónclave que "uno puede llamarse cono quiera siempre que eso no signifique tener más derechos; los nombres no dicen nada si no hay nada detrás".

"Si se mantiene el compromiso por el que la soberanía reside en el pueblo y el compromiso de la indisoluble unidad de la nación española, y si se mantiene que España es plural y diversa, ¿dónde está el problema?", afirmó."La base fundamental es dónde está la soberanía y si está en juego o no la unidad de España. Y hoy va a quedar claro que, ni una cosa ni otra, están en juego".

También al inicio del congreso, la presidenta andaluza y rival de Sánchez en las primarias, Susana Díaz, indicó al ser preguntada sobre el debate de la plurinacionalidad que ella defiende el artículo 2 de la Constitución: "Saben que defiendo que en este país la soberanía nacional reside en todos los españoles y es lo que hemos defendido todos los socialistas en Granada y seguimos defendiendo".