Ana Morgade se queja del acoso a su familia y después bromea: "Tampoco nos flipemos"

Este viernes Ana Morgade publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se veía una hoja de cuaderno pintada con una frase: "Dejad en paz a mi familia".

A la foto le acompañaba un texto explicativo. "Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo".

El mensaje pronto caló en sus seguidores, que la contestaron con mensajes de ánimo, y en los medios, que hicieron de esta fotografía una noticia de carácter viral.

Un día después —este sábado— la humorista de Zapeando compartió una nueva imagen del mismo estilo, pero con otra frase sobre el cuaderno: "Tampoco nos flipemos".

A esta nueva imagen también le añadió un texto. "Hola, webs sensacionalistas. Les saluda una persona que no sufre acoso. Un beso fuerte fuerte fuerte".

