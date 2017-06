Suso (PNV) destaca los acuerdos "plurales" del PNV, frente a "los espectáculos con mociones de censura trampa"

La formación jeltzale ha celebrado este sábado en la localidad de La Puebla de Arganzón la segunda edición del 'Alderdikide Eguna de Araba', que ha reunido a cerca de 400 afiliados y simpatizantes del PNV y en el que han participado numerosos cargos públicos como el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y el diputado general de Álava, Ramiro González.

En su intervención en este acto, el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, ha valorado la capacidad del PNV para llegar a acuerdos con formaciones de todo el espectro político. "Buscamos los acuerdos más amplios y plurales. Así trabajamos en el Parlamento Vasco, en las Diputaciones y en los Ayuntamientos. Y también en Madrid, claro que sí. Pactando con unos allí y con otros aquí", ha remarcado.

En este sentido, ha afirmado que "cualquier negociación es válida siempre que la beneficiaria sea la sociedad vasca". Suso ha recordado, de este modo, los acuerdos alcanzados con el PSE en las instituciones vascas para "dotarlas de una necesaria estabilidad", con el PP en las instituciones estatales, y con EH Bildu en la Diputación alavesa y en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El presidente del PNV en Álava ha apelado, además, a la construcción de "una sociedad unida" que avance "sin crispaciones" y, en este sentido, ha rechazado las críticas que ha recibido su partido durante esta semana, en la que "unos han dicho que dejamos Gasteiz en manos de los radicales" y, por contra, "los otros nos acusan de haber dejado de ser abertzales y volver a los tiempos de Maroto".

"A ver si se ponen de acuerdo. Dos acusaciones tan extremadas sólo pueden indicar que estamos donde debemos, que lo estamos haciendo bien", ha señalado Suso, que ha subrayado que "el abertzalismo lo llevamos en el AND, solo que alguien se mosquea porque no nos comportamos según el manual de quienes no condenan los ataques a nuestros batzokis ni condenaron la violencia que supuso un lastre para Euskadi".

En cualquier caso, ha afirmado que no desea ser "quien les dé lecciones". "Que las aprendan ellos solos, que ya son mayores. Nosotros somos abertzales, estamos en la pelea diaria de construir una Euskadi cada vez menos dependiente, cada vez más justa y equilibrada. Sólo construyendo una sociedad unida se puede avanzar sin crispación. Nuestro trabajo en todas las instituciones es construir una sociedad unida y cohesionada", ha reiterado.

INTEGRACIÓN DE LA PUEBLA

Suso ha reclamado, por otro lado, que el enclave burgalés de La Puebla de Arganzón se integre en Álava y ha criticado "la cerrazón" del Gobierno central, que "adopta el criterio que marca el PP en Castilla-León".

Según ha indicado, "llevamos muchos años poniendo sobre la mesa posible vías para que estos 222 kilómetros cuadrados de tierra treviñesa se integren en Araba. Para que los 2.000 habitantes de los 47 pueblos del enclave no padezcan la absurda situación de vivir a poco más de 10 kilómetros de Gasteiz y depender administrativamente de instituciones con sede a más de 100 kilómetros de aquí".

El dirigente jeltzale ha indicado que las instituciones alavesas "procuran solventar y paliar las necesidades más básicas del quehacer diario mediante la firma de convenios que, a todas luces, no son suficientes pero sí necesarios".

"ÁLAVA HA DESPEGADO"

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha realizado un balance de los dos primeros años de la legislatura al frente del Ejecutivo foral.

"En estos dos años Álava ha despegado. Ha quedado atrás una etapa gris, de falta de liderazgo, de sometimiento a lo que venía de Madrid, que era siempre o casi siempre malo. Se ha instaurado una nueva forma de hacer política, una política cercana", ha asegurado.

El diputado general alavés ha destacado que "ya hay empresas de logística que se han instalado en Álava en estos dos años" y también se han "desbloqueado infraestructuras que estaban paradas desde hacía años" como la travesía de Legutio o la N-124.

También ha señalado que se han "desbloqueado" las inversiones en infraestructuras hidráulicas, que "llevaban paradas años y eran un verdadero problemas" para el territorio. Según ha explicado, se han comprometido inversiones de unos 100 millones de euros por parte de todas las instituciones.

