PP de Caravaca exige "más explicaciones" al alcalde del PSOE y lo emplaza a una comisión de investigación

El portavoz del PP en Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha confirmado que el PP "exigirá en una comisión de investigación más explicaciones al alcalde del PSOE de Caravaca, José Moreno" a la vez que le ha pedido "menos victimismo". A este respecto, ha confirmado que el PP no se plantea en ningún momento una moción de censura, a pesar de que otros partidos las presentan "sin argumentos".

En rueda de prensa, García ha recordado al alcalde que esta denuncia se produce "por parte de la Fiscalía", por lo que "no se trata de una denuncia del PP como trata de hacer ver a los ciudadanos". Por eso ha remarcado que "el PP no utiliza la política revanchista a la que nos tiene acostumbrados el PSOE en la Región".

García ha hecho estas declaraciones al hilo del supuesto pago por parte del Ayuntamiento de este municipio "de una factura de más de 42.000 euros", y que según la Fiscalía "no se ajusta a derecho porque no corresponde a la contratación de ningún servicio", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

A este respecto, García ha reiterado que el PP, es un partido serio y responsable, que aboga por la coherencia y que respeta los tiempos de la Justicia, por lo que ha afirmado que "no van a utilizar el sistema que defiende el PSOE, que es juzgar antes de que lo haga un Juez", aunque ha dejado claro que "seremos responsables y consecuentes con lo que decimos, e iremos paso a paso".

Ha explicado, de igual forma, que el PP de Caravaca exigirá la apertura de una comisión de investigación donde preguntarán algunas cuestiones relacionadas con la comprobación de que el servicio se prestara realmente, así como si el actual alcalde, Pepe Moreno, se ha puesto en contacto con el anterior equipo de gobierno para preguntar el motivo por el que no se efectuó el pago de la citada factura.

García también ha indicado que otra cuestión que pondrán sobre la mesa será por qué el mismo interventor que informó en su momento para no pagar la factura ahora informe de manera contraria y se permita el pago.

Asimismo el PP se pregunta también cómo el acreedor de la factura "no recurrió a la justicia cuando no fue incluida en el plan de pagos a proveedores así como que no visitará al concejal de hacienda para reclamar su pago".

El portavoz 'popular' ha criticado que "el pago de la fractura se efectuó sin crédito presupuestario y la modificación del mismo tampoco se llevó al Pleno municipal".

"PRUDENCIA, RESPETO A LA JUSTICIA Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

"Prudencia, respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia para todos, y no solo para unos pocos" es lo que ha pedido el portavoz 'popular' por los indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude contra la hacienda pública que ha apuntado el ministerio fiscal que pesan sobre el alcalde de Caravaca el socialista, José Moreno.

García ha afirmado que el PP no es un partido "revanchista" y es lo que venimos a demostrar hoy, "no queremos el poder a toda costa", ha subrayado y "aunque no pagaremos al PSOE con su misma moneda si exigiremos coherencia y que actúen de forma coherente con lo firmado hasta ahora".

En este sentido, ha exigido al PSOE que "debe desterrar ya las dos varas de medir de las que hace uso en función del partido en el que milites", recordando las denuncias interpuestas al anterior equipo de gobierno del PP, tales como el caso Pinilla, la de la calle del polígono industrial o el caso roblecillo interpuesta también por el PSOE de la anterior corporación municipal.

Igualmente ha destacado que "precipitarse no es una buena opción y ha reiterado que "no todo vale en política". Por ello ha defendido que la mejor lección que se le puede dar al PSOE es la de no copiar su forma de atacar al adversario político, sino trabajar desde una oposición sana con un trabajo constante y responsable que nos sirva para obtener la confianza de todos los caravaqueños".

García ha defendido que "este es el camino a seguir aunque sea el más largo" pero considera que es "el más ético, el más leal y el que nos llevará donde creemos que podemos hacer una buena labor por Caravaca y sus vecinos".

"Otros llegaron al poder haciendo una política demasiado cruel, demonizando al contrario pero sin proyecto, sin ideas, y sin equipo y esto son las consecuencias". En este sentido ha indicado que este es un "problema añadido y que multiplica por mil, a los múltiples que tiene el municipio" y ha lamentado la paralización que están sufriendo los caravaqueños "derivada de una mala gestión y falta de toma de decisiones".

Entre los problemas municipales actuales ha citado "el desfase de dos millones de euros y las irregularidades en la contratación de la asesoría jurídica".

