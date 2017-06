PSdeG critica a la Xunta por su gestión "chapucera y temeraria" del Servizo de Gardacostas, que ve "en peligro"

La portavoz de Pesca del Grupo Socialista, Loli Toja, ha cargado este viernes contra la Consellería do Mar debido a su gestión "chapucera y temeraria" del Servizo de Gardacostas de Galicia, el cual, ha advertido la diputada, está "en peligro".

Y es que en el año 2005, ha explicado en rueda de prensa, la Xunta compró dos aeronaves -el Pesca 1 y el Pesca 2- por 27 millones de euros. Siete años después, en el año 2012, estas aeronaves fueron vendidas por 13 millones de euros. "En lugar de pagar dos millones de euros al año se pasa a pagar nueve. Se subcontrata un servicio, con lo cual pasa a ser bastante más caro", ha razonado la parlamentaria del PSdeG, para después señalar que se subcontrató a la misma empresa a la que se le vendieron las aeronaves -por aquel entonces se llamaba Inaer y actualmente Babcock España-.

A continuación, ha precisado que el próximo 31 de octubre vence el contrato actual, por lo que se lanzó en abril un concurso. Sin embargo, éste quedó desierto: "Sólo se presenta una empresa y, por lo que se dice, no cumple los requisitos técnicos", ha agregado.

Así las cosas, ha alertado de lo que podría suceder el próximo 31 de octubre, cuando venza el contrato actual: "Nos encontraremos con que es posible que no haya la continuidad del Servizo de Gardacostas", ha indicado la parlamentaria socialista, justo antes de recordar que la empresa adjudicataria actualmente ni siquiera se presentó al concurso porque, ha razonado Loli Toja, no consideró las condiciones "interesantes".

"Hay peligro de la continuidad de este servicio", ha remarcado, para luego explicar, irónicamente, qué es lo que hace la Consellería do Mar para tratar de solucionar este problema: "Lanza una consulta al mercado preguntándole cuánto le van a cobrar las empresas por un servicio que lleva años llevándose a cabo".

"TRAJE A MEDIDA A UNA EMPRESA"

Por todo ello, el PSdeG extrae dos reflexiones. En primer lugar, si la Consellería do Mar sabe realmente cuál es el coste de este servicio cuando le está preguntando a las empresas cuál debe ser; y, en segundo lugar, si el departamento dirigido por Rosa Quintana sí conoce el coste de este servicio pero "le está haciendo un traje a medida a alguna empresa".

De ser este último supuesto, ha opinado, "se están poniendo por encima de la seguridad de los gallegos y gallegas los intereses de un empresario". "No sería nada nuevo", ha apostillado.

Por todo lo relatado, la portavoz de Pesca del Grupo Socialista ha cargado contra la "incapacidad absoluta" de la Xunta para "gestionar los servicios públicos": "Se está jugando con la seguridad de los trabajadores del mar [...]. La Xunta tiene que ofrecer garantía de continuidad para el Servizo de Gardacostas", ha destacado.

Así las cosas, el PSdeG presenta una serie de iniciativas y, en concreto, una de ellas irá al Pleno del próximo martes: "Presentamos una proposición no de ley en la que exigimos que la Consellería do Mar tome las medidas precisas y necesarias para garantizar la continuidad del Servizo de Gardacostas".

COMPARECENCIA DEL SUBDIRECTOR XERAL DE GARDACOSTAS

No obstante, la diputada socialista ha hecho hincapié en que esto no se puede hacer "a cualquier precio": "No haciéndole un traje a medida a una empresa, sino optimizando la gestión de los recursos públicos", ha defendido, justo antes de precisar que tanto el PSdeG como los otros grupos de la oposición -BNG y En Marea- solicitan la comparecencia del subdirector xeral de Gardacostas de Galicia.

Y es que ha recordado que, en lo que va de siglo XXI, se han producido en la Comunidad gallega unos 100 siniestros marinos. Por ello, considera que es necesario sentarse, dialogar y buscar una solución de consenso para conseguir un servicio "óptimo".

