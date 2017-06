El Principado lamenta que el AVE no llegue a Asturias al menos hasta 2021

La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha lamentado este viernes que se hayan cumplido los peores pronósticos que retrasan la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Asturias, al menos, hasta 2021. Los plazos ya habían sido advertidos por el Principado tras la última reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, celebrada el pasado 20 de abril.

Tras la visita de ayer del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a León, Belén Fernández ha dicho que se confirma también que la modificación del proyecto planteada por Foro, asumida por el Partido Popular de Asturias en virtud de su coalición electoral y aceptada por el Gobierno de España, retrasará aún más la conclusión de la obra que empezó hace ya más de trece años.

El cambio de ancho de vía encarecerá los trabajos y obligará a realizar inversiones complementarias para mantener operativo el trazado por Pajares, un tendido obsoleto que exigirá desembolsos recurrentes, según ha advertido.

La titular de Infraestructuras ha precisado que mientras para los viajeros la reducción del viaje será insignificante, al impedir el paso de las mercancías se constreñirá el potencial de los puertos de Avilés y El Musel, al tiempo que se dificultará la puesta en marcha de comunicaciones complementarias como la autopista del mar. Todo ello, ha subrayado, "perjudicará la competitividad industrial y el potencial económico de Asturias".

El Ejecutivo autonómico juzga "inaceptable" condenar a Asturias a diecisiete años de espera "para una obra capital" y reprocha también que tanto el presidente del Gobierno de España como el ministro de Fomento hayan hecho "caso omiso" a las exigencias recogidas en la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, firmada por cerca de una veintena de organizaciones y en la que se urge a la apertura de al menos uno de los túneles en 2017 para tráfico mixto.

La consejera también ha cuestionado que los asturianos tengan que enterarse de los plazos que se barajan para la obra por las declaraciones realizadas a los periodistas en León, a pesar de que se han cursado numerosas solicitudes al ministerio para tratar este asunto en profundidad.

"No pierdo la esperanza de que tanto la presidenta de Foro, Cristina Coto, como su diputado Isidro Martínez Oblanca tengan un mínimo de honestidad y rectifiquen con idéntico ímpetu las declaraciones en las que me acusaban de ignorancia o mala fe por decir que los trenes AVE no circularían por la variante antes de 2021", ha señalado Fernández.

"Más allá de batallas políticas, se trata de un revés mayúsculo para los intereses socioeconómicos de nuestra comunidad y, como tal, consideramos que merece, al menos, una explicación", concluye.

