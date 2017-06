El coste laboral en Galicia sube tres décimas, hasta 2.209,76 euros, frente al estancamiento de la media

El coste salarial subió en Galicia un 0,9% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 1.610,01 euros, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque la evolución en la comunidad del coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) confronta con la del conjunto estatal, donde bajó un 0,2%, este concepto sigue todavía para los trabajadores gallegos por debajo de la media, que alcanza los 1.829,13 euros.

De hecho, por hora efectiva, en Galicia, el coste salarial se situó hasta marzo en 11,74 euros, lo que supuso una rebaja del 3,6% (en todo el estado está en 13,5 euros tras caer un 4,5%).

El coste laboral total (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en el caso de los trabajadores gallegos se incrementó un 0,3% en el primer trimestre en tasa anual, frente al mantenimiento sin variación para la media de las comunidades.

Mientras en Galicia alcanza los 2.209,76 euros, para toda España asciende a 2.481,75 euros. Así las cosas, Galicia se ubica en el puesto décimo segundo en el ránking por autonomías.

Por hora efectiva, el dato gallego es de 16,11 euros, después de reducirse un 4,2% en 12 meses; y la cifra global, que disminuyó un 4,3%, registra 18,32 euros.

Los otros costes descendieron en la comunidad gallega un 1,2%, hasta 599,75 euros. Para la media, sin embargo, repuntó un 0,5% y llegó a 652,62 euros. Por hora efectiva, en Galicia los otros costes se sitúan en 4,37 euros, un 5,8% menos; y en el estado en 4,82 euros, un 3,8% menos.

JORNADA LABORAL

La encuesta trimestral de coste laboral que publica este viernes el INE también recoge información sobre jornada laboral, que en Galicia tiene 150,7 horas pactadas por trabajador y mes: las efectivas se quedan en 137,2 y las no trabajadas alcanzan 14,1.

A tiempo completo, las horas pactadas para los trabajadores gallegos suponen 169,1, pero las efectivas bajan a 153,7, con 16 horas no trabajadas.

Por su parte, en la jornada a tiempo parcial, el pacto es de 84,4 horas y lo que en efecto se trabaja, 77,8 horas, con un total de siete horas no trabajadas.

Por otra parte, las vacantes fueron 3.486 en el primer trimestre del año en Galicia, un 4% sobre el total. El 90,9% se debió a no necesitar ningún trabajador más, el 6,9% por el elevado coste de contratación y un 2,2% a otros motivos.

CONJUNTO ESTATAL

En el conjunto estatal, el coste laboral medio de las empresas por trabajador y mes ascendió a 2.481,75 euros, sin variación. Con este estancamiento, pone fin a cuatro trimestres consecutivos de retrocesos interanuales tras haber caído un 0,2% en el primer trimestre de 2016, un 0,1% en el segundo, un 0,5% en el tercero y un 0,8% en el cuarto trimestre de 2016.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el primer trimestre, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) bajó un 0,2% respecto al mismo trimestre de 2016, situándose en una media de 1.829,13 euros por trabajador y mes.

Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste salarial ordinario, que en el primer trimestre se mantuvo en 1.635,49 euros.

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron en el primer trimestre de este año los 652,62 euros, con un aumento interanual del 0,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 590 euros, un 0,3% más que en el primer trimestre de 2016.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que subieron un 0,8% en tasa interanual, debido al incremento de las prestaciones sociales directas, en contraste con el retroceso experimentado por las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, ropa de trabajo, etc.). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones, también incluidas en los otros costes, descendieron un 9% en tasa interanual.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador retrocedió un 0,2% en tasa interanual, con lo que encadena cinco trimestres consecutivos de descensos.

En tasa intertrimestral, y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, el coste laboral se mantuvo respecto al trimestre anterior, mientras que el coste por hora efectiva se incrementó un 0,1%.

En valores interanuales, el coste laboral por hora efectiva disminuyó un 4,3% en el primer trimestre, situándose en 18,32 euros, tras aumentar el número de horas efectivamente trabajadas un 4,5% por el efecto Semana Santa. Eliminado este efecto y el impacto del calendario, tanto el coste laboral como el coste por hora se reducen un 0,2% en relación al mismo periodo de 2016.

LA INDUSTRIA, ÚNICO SECTOR QUE ELEVA EL COSTE LABORAL

Según el INE, la industria fue el único sector que elevó su coste laboral en el primer trimestre, un 0,9% interanual, hasta los 2.967,8 euros. Por contra, el coste laboral se redujo un 1,3% en la construcción, hasta los 2.455,3 euros, y un 0,1% en los servicios, hasta los 2.393,6.

En el caso del coste salarial, el mayor descenso también se lo anotó la construcción (-1%), seguido de los servicios (-0,3%). La industria, por su parte, lo elevó un 0,8%, hasta los 2.178,7 euros por trabajador y mes.

A cierre del primer trimestre, el salario ordinario más elevado correspondió a la industria (1.902 euros por trabajador y mes), un 0,3% más que en el primer trimestre de 2016, seguido de la construcción, con 1.600 euros (-0,2%), y los servicios, con 1.588,5 euros, la misma cantidad que en el primer trimestre de 2016.

LA HOSTELERÍA, DONDE MENOS SE COBRA

Por actividades económicas, el suministro de energía, gas vapor y aire acondicionado y las actividades financieras son las que presentan los costes laborales más elevados, con 5.903,7 y 5.487,5 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a los otros servicios (1.648,1 euros) y la hostelería (1.464).

Los crecimientos interanuales más significativos de los costes laborales en el primer trimestre se los anotaron las actividades inmobiliarias (+4,8%), actividades profesionales (+4,1%) y actividades financieras (+3,3%). Por contra, las mayores caídas se registraron en información y comunicaciones (-3,5%), Administración Pública (-2,9%) y transporte y almacenamiento (-2,3%).

MADRID Y PAÍS VASCO TIENEN LOS SUELDOS MÁS ELEVADOS

Por comunidades, los costes laborales más altos los registraron Madrid (3.023,2 euros por trabajador y mes), País Vasco (2.859,4 euros), Navarra (2.635,7) y Cataluña (2.590,8), mientras que los más bajos se dieron en Extremadura (1.972,2) y Canarias (2.117,9).

Las dos comunidades de cabeza, Madrid y País Vasco, superan en más de 350 euros la media nacional (2.481,7 euros), mientras que las dos últimas, Canarias y Extremadura, se encuentran más de 350 euros por debajo.

JORNADA SEMANAL DE 34,2 HORAS

La jornada media pactada fue de 34,2 horas a la semana, aunque la efectivamente trabajada fue de 31,1 horas tras descontar las horas perdidas de media a la semana (3,2 horas, la mayoría por vacaciones y días festivos) y sumar las horas extra.

Según tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 4,58 euros por hora, con 14,14 euros por hora para los primeros, y 9,56 euros para los segundos.

Los trabajadores a tiempo completo realizan 35,3 horas de trabajo efectivo a la semana, casi el doble que los que están a tiempo parcial (18,2 horas).

