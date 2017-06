Deja a sus tres hijos en el colegio como cualquier madre y aparece muy puntual a nuestro encuentro. El día casi acaba de comenzar y Paz Vega está radiante. Tiene esa elegancia inmaterial de quienes no necesitan demostrarla. Refinamiento y buen gusto.

Los catorce años que lleva trabajando en EE UU le han valido para codearse junto a la Flor y Nata de Hollywood (Nicole Kidman, Morgan Freeman, Scarlett Johansson...) al saber elegir cuidadosamente y con gran acierto cada proyecto en el que se embarcaba.

Hace unos meses decidió regresar a España, a su hogar, seducida por una propuesta de Mediaset, la miniserie Perdóname, Señor –líder en su estreno con un 19% de share y 3.117.000 espectadores– en la que interpreta a una monja que se ve envuelta en una historia de amor y narcotráfico. No es lo único que tiene entre manos ya que la veremos en la segunda temporada de The OA (Netflix) y en Stoic con Antonio Banderas.

‘Perdóname, Señor’, ¿rompe ese tópico de que en España no se puede hacer televisión de calidad?

Desde hace varios años en España se hace ficción para televisión con muchísima calidad que luego se exporta a diferentes países. Perdóname, Señor es una historia que respira verdad por los cuatro costados y que se ha rodado en lugares maravillosos como Barbate, Caños, Zahara y Tánger.

Antonio Bandera irradia energía y talento. Gracias a 'Stoic' he encontrado a un gran compañeroHa comentado que este proyecto tiene muchos paralelismos con su vida personal.

Lucía, mi personaje, vuelve a su tierra natal después de 20 años y yo también he vuelto a mi país tras 14 años fuera. Al igual que ella, estoy reencontrándome con mi pasado, mis amigos y mis costumbres... ¡es muy bonito! ¿

Afronta los personajes de manera distinta a como lo hacía en sus comienzos?

Los afronto desde la experiencia que he ido acumulando a lo largo de estos años. La vida te da muchas herramientas para interpretar.

Cada vez más actrices protestan por la desigualdad que hay en Hollywood entre hombres y mujeres. ¿Fomenta la industria esa desigualdad?

Mientras haya películas en las que el actor protagonista, de 50 años, tenga como pareja a una chica de 20, habrá sexismo y desigualdad en Hollywood.

¿Existe en el cine español ese problema?

Desgraciadamente hay muy pocos papeles para mujeres y las directoras siguen siendo minoría. A mí me gustaría, como espectadora, ver más películas en las que las cosas le pasan a la protagonista. Necesitamos más historias de mujeres y es una pena porque el mundo femenino es muy interesante y hay mucho por explorar.

¿Tiene pensado instalarse en España con su familia o volverá a Estados Unidos?

Nuestro hogar ahora está en España y no sé lo que pasará en el futuro. De momento, estamos muy contentos aquí aunque yo seguiré viajando a EE UU por trabajo.

No ha perdido su acento sevillano a pesar de llevar tantos años en Los Ángeles.

Me siento muy orgullosa de mis raíces andaluzas. Por eso, viva donde viva, siempre mantendré mi identidad intacta, respetando las costumbres con las que he crecido e intentando transmitírselas a mis hijos.

¿Qué es lo que más echaba de menos de España?

La familia y los amigos. También nuestra manera única de vivir cada momento, nuestro carácter.

'The OA’, una de las series de las que más se ha hablado este año, renueva. La crítica está dividida y algo que se le reprocha es tener historias corales muy interesantes, pero en las que no se profundiza. ¿Se resolverán esos vacíos argumentales?

No sabría decirte porque ahora se están escribiendo los guiones que rodaremos próximamente. The OA es una ficción que o la amas o la odias: parece que no hay término medio. Y eso es porque sus creadores arriesgaron haciendo una historia diferente, tanto en la forma como en el contenido. Proponen un viaje al espectador muy interesante que cada cual toma a su manera.

Otro de sus próximos proyectos es junto a Antonio Banderas con quién nunca había trabajado. Tengo entendido que los domingos prepara una paella espectacular para amigos y familiares. ¿La ha probado?

La paella exactamente no (risas), pero sí que he estado en su casa y es un gran anfitrión. Gracias a la película Stoic he tenido la suerte de encontrar a un gran compañero como Antonio que irradia energía, pasión y talento.

Se acerca el verano... ¿Qué es lo que más le gusta de esta época?

Poder disfrutar de mis hijos todo el día.

Entre sus destinos favoritos están Cádiz e Ibiza, pero, ¿cuál ha sido el viaje que recuerda con más cariño?

La primera vez que fuimos a Costa Rica. Quedé totalmente enamorada de ese país. Playas, vegetación, gente... ¡es una maravilla!

¿Qué es lo que no puede faltar en su maleta durante las vacaciones?

Un libro, bañadores, unas sandalias, mis cremas de Sensilis...

¿Se cuida mucho?

Me parece importante cuidarse por dentro, con una alimentación sana, pero también por fuera con productos que no tengan muchos químicos. En la naturaleza está el secreto de la salud y de la belleza.

Desvélenos entonces cuál es su elixir de la eterna juventud.

Las cremas hidratantes a base de componentes naturales. Allá donde voy siempre llevo los productos de Sensilis. Y para el verano, su gama de protección solar, Sun Secret, es una maravilla.