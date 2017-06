Carlos Saura y la España gris

Cuenta Carlos Saura (Huesca, 1932) que su vocación fotográfica comenzó a la tierna edad de 9 años "por imperativo amoroso". Se 'coló' por una niña de su barrio y le hizo una foto a escondidas que luego le envió acompañada de una carta. Nunca hubo respuesta. El enamoramiento se esfumó pero lo que no desapareció jamás fue su amor por la cámara de fotos.

Esta pasión por la fotografía acabaría desembocando en una carrera cinematográfica incontestable. Es hoy por uno de los realizadores de cine más respetados de este país, ganador en dos ocasiones del Oso de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Berlín por La caza (1965) y Peppermint frappé (1967) y de Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes por La prima Angélica (1973) y Cría cuervos (1975).

Mucho antes de que todo esto ocurriera, cuando Saura era solo un adolescente, decidió ingresar en la Escuela de Ingenieros y compaginar sus estudios con su afición fotográfica. A comienzos de los 50 empezaba a trabajar como profesional con una Rolleiflex y en 1951, con tan solo 19 años, realizaba su primera exposición en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Es entonces cuando le nombran fotógrafo oficial de los Festivales de Música y Danza de Granada y Santander. Los estudios se quedarían por el camino...

España de punta a punta

Sus fotografías son el reflejo de la España de posguerra y dictadura que le tocó vivir

Comienza una etapa de actividad frenética, viaja por toda España, fotografiando las ciudades, sus gentes, los pueblos, su entorno familiar y social, la calle. Y sin darse cuenta, disparo a disparo, da forma a una personal crónica visual de aquella época que con los años adquiriría un inmenso valor. Tanto, que ha acabado por convertirse en una exposición: España. Años 50, que forma parte este año de la programación oficial con la que el festival PHotoEspaña celebra dos décadas en activo y que puede verse hasta el próximo 3 de septiembre en el Museo Cerralbo de Madrid.

Las casi 100 imágenes que reúne son variopintas: Cuenca con sus paisajes y sus gentes, la matanza del cerdo en Cañete, las novilladas en la Zarzuela, Sanabria, Madrid y sus salas de baile, Castilla La Mancha, Valencia con sus fiestas y el Mediterráneo y Andalucía con sus olivares y sus casas encaladas... Pero todas son, en definitiva, un reflejo de la España de la posguerra y la dictadura que le tocó vivir.

Como dice Olivia María Rubio, comisaria de la exposición: "sus fotografías dan cuenta de esa España triste y negra sumida en la pobreza, pero también de esa España que conserva sus ritos, sus fiestas y costumbres. La mirada de Carlos Saura sobre esa España y sus gentes es de empatía con un pueblo que había sufrido los estragos de la guerra civil y seguía sufriendo la pobreza, represión y falta de libertades del franquismo".

Un proyecto con 50 años de retraso

Se impuso el cine y no me arrepentí pero nunca abandoné la fotografía

Sus imágenes entroncan con las de otros importantes fotógrafos españoles de la época como Ramón Masats, Català-Roca o Joan Colom y extranjeros como Brassaï, Elliott Erwitt, Robert Frank o Eugene Smith, que se sintieron atraídos por nuestro país en esos años.

De esa época de tanto viaje con la cámara colgando, surgiría la idea de hacer un libro sobre los pueblos y las personas de la España de aquellos años 50 (que vería la luz medio siglo después editado por La Fábrica). "El proyecto se quedó en eso y la culpa la tuvo el cine", dice Saura. "En 1957 me encargaron hacer un documental sobre Cuenca y en el año 1959, cuando preparaba mi primer largometraje Los Golfos, me llegó la propuesta para incorporarme en la revista gráfica Paris-Match. Era el sueño de cualquier fotógrafo y aquella noche no dormí. Sin embargo se impuso el cine y no me he arrepentido de ello. Pero nunca abandoné la fotografía". Afortunadamente, el tiempo las ha puesto en su lugar.