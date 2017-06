Sónar 2017: el tiempo de la electrónica en mayúsculas

El festival con mayúsculas de la música electrónica, el Sónar, ya está a pleno rendimiento, con un cartel que reúne a grandes nombres del género, con Björk a la cabeza, que se une junto con Justice, Soulwax, Nicolas Jaar, DJ Shadow y De La Soul a una celebración en vivo de los sonidos más avanzados del planeta.

Otras imágenes 2 Fotos

Entre 105.000 y 120.000 espectadores participarán de este akelarre de ritmos que prevé un total de 140 conciertos y 276 artistas repartidos entre la Fira Gran Via, donde se celebra el Sónar de Noche, y Fira Montjuïc, donde tiene lugar la programación del Sónar de Día.

En este último, el nuevo escenario SonarXS está centrado en el talento emergente surgido a pie de calle. Fuera de los dos epicentros del festival, se suceden actividades culturales de gran calado –algunas de ellas ya en marcha– como las exposiciones Björk Digital en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), David Bowie Is en el Museu del Disseny, la del músico Brian Eno en el Arts Santa Mònica (CASM), Blackout en La Virreina Centre de la Imatge o la muestras de arte sonoro del Pabellón Mies van der Rohe y la Galería Juan Naranjo.

Dj Shadow

El escenario SonarClub acoge en la noche del viernes las actuaciones de DJ Shadow (22.30 a 23.30 horas) y Soulwax (de las 03.50 a las 05.00 horas). El disc-jockey presenta dentro del Sónar su último álbum, The Mountain Will Fall, que ha facturado prácticamente sin servirse del sampler, el instrumento que le ayudó a distinguirse musicalmente. En directo, Dj Shadow se acompaña de un potente despliegue visual en el que no faltará su mítico debut, Endtroducing, del que ahora se cumplen justamente dos décadas.

Soulwax

Soulwax también aprovechan su paso por el festival para presentar nuevo trabajo, llamado From Dewee, con un concierto para el que han reunido a una banda de siete músicos incluyendo al miembro original Stefaan Van Leuven tocando el bajo y los sintetizadores, a tres baterías (Victoria Smith de Jamie T, Igor Cavalera de Sepultura y MIXHELL y Blake Davies de Turbowolf) y a Laima Leyton de MIXHELL al sintetizador y a los coros. La puesta en escena recrea el estudio de grabación Deewee y dejará patente por qué Soulwax es uno de los grupos que mejor ha entendido en los últimos tiempos el hermanamiento entre la música de baile y el rock.

Nicolas Jaar

El viernes noche, en el escenario SonarPub, Nicolas Jaar demostrará por qué está en racha y el momento dulce por el que está pasando artísticamente (de las 01.45 a las 0.315 horas). El músico y productor de origen chileno abre un nuevo camino más personal, entre lo acústico y lo sintético, y con mezclas de géneros como el blues, el ambient, la cumbia, el noise o el house. Sirens (2016) marcó su regreso y su cambio de rumbo.

Anímic

Aportación catalana al Sónar de Día del sábado (Escenario SonarHall de las 14.30 a las 15.30 horas). El quinteto patrio se agarra a la electrónica como ritmo esencial publicando Skin. Ya no hay baterías sino cajas de ritmos y los sintetizadores ocupan el lugar de guitarras y bajos. La voz de Louise Sansom se deja acariciar por las imágenes creadas expresamente para cada una de las canciones por ocho realizadores diferentes. Del indie folk de su primera etapa, de la que se cumplen 10 años, Anímic ha ido acercándose a terrenos más personales e inesperados que han emergido con fuerza tras un periodo de descanso y de reflexión del quinteto.

Justice

El dúo francés ha hecho esperar cinco años a sus seguidores antes de que puedan descubrir el trabajo Woman, la continuación de Audio, Video, Disco, y en el que han contado con la colaboración de la London Contemporary Orchestra (SónarClub, el sábado de las 01.15 a las 02.30 horas).

De La Soul

30 años de imparable trayectoria avalan a De La Soul, que el sábado se harán con el público del Sónar de Noche desde el Escenario SonarPub. Como gran reclamo, lo más reciente del trío, De La Soul and The Anonymous Nobody (de las 01.25 a las 02.25 horas).

Inauguración a la islandesa

Björk, de 52 años, fue la encargada de abrir el Sónar 2017 el pasado miércoles con un Dj Set en el Sónar de Noche. La artífice de Vulnicura se pone detrás de la mesa de mezclas en muy contadas ocasiones para dar a conocer sus gustos sensoriales y sónicos. Ofreció una sesión de cuatro horas en la que ofreció desde sonidos extremos sintéticos e industriales a ritmos orientales y africanos y donde asomaron sus influencias: Arca, Kate Bush o John Cage.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.