'Music has no limits' abre el 29 de julio un nueva edición de 'Deporte y música en la montaña' de Riaño (León)

Los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, acompañados por el alcalde de Riaño, Fernando Moreno y el director técnico de la Riaño Trail Run, Miguel Heras, han presentado este jueves una nueva edición de 'Riaño 2017: Deporte y Música en la Montaña', en la localidad leonesa.

Esta iniciativa se compone, por un lado, de un evento musical que se celebrará el sábado 29 de julio y de una prueba deportiva, la I edición de la Riaño Trail Run, que forma parte del Circuito Spain Ultra Cup, destinada a atletas de elite, entre los días 8 y 10 de septiembre. Una de las novedades es la realización de la Riaño Open, el día 10 de septiembre, que está abierta a corredores aficionados.

Previamente, el sábado 29 de julio, Riaño acogerá la II Edición del festival Música en la Montaña, un evento que se desarrolla en un majestuoso entorno con las cumbres de la montaña a un lado y el embalse al otro. El espectáculo, de carácter gratuito, arrancará a las 21.00 horas con la proyección de la película documental 'Cantábrico, los dominios del oso pardo'.

A las 22.45 horas dará comienzo el musical 'Music has no limits' (MHNL), un espectáculo de entretenimiento, "innovador y rompedor" que según han señalado fuentes de la Junta ha "revolucionado" los shows musicales. A lo largo de 90 minutos, los artistas hacen un recorrido por la historia de la música con alguno de los hits más conocidos de Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns N'Roses o The Police.

RIAÑO TRAIL RUN

La prueba deportiva unirá a lo largo de tres días a corredores llegados de diferentes partes de España y del resto del mundo, dispuestos a medirse en un exigente trazado, ideado por uno de los corredor Miguel Heras.

La carrera transcurre por un trazado de pistas, caminos y senderos, utilizando únicamente carreteras cuando no existe alternativa viable, por lo escarpado del terreno o por restricciones de uso.

La modalidad 'ultratrail' tendrá una distancia total de 110 kilómetros distribuidos en tres etapas, la primera transcurre por el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, en la montaña palentina, la segunda etapa transcurre por el Parque Regional de Picos de Europa y la tercera por las montañas de Riaño.

Se trata de una prueba de gran exigencia física, en un entorno excepcional, en el que cada participante se enfrentará a sus límites, compitiendo de forma individual o en equipo, en la que Riaño será la meta y centro logístico de la organización.

La principal novedad en esta prueba deportiva será la disputa, el 10 de septiembre, de la Riaño Open, que coincide parcialmente con el trazado de la tercera etapa. Esta prueba tiene una distancia de 48 kilómetros y contará con la participación de corredores aficionados. La carrera parte de la Casa del Parque Regional de Picos de Europa en la localidad leonesa de Lario, para dirigirse al Pico Yordas y continuar camino hacia Peñas Pintas, donde se unirá al trazado de la última etapa de la Riaño Trail Run.

Consulta aquí más noticias de León.