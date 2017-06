Cuatro de los cinco ediles del BNG dejan el grupo municipal en Monforte (Lugo)

En concreto, en la mañana de este jueves han pedido la baja de la militancia en el BNG la que fue candidata a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales, Pilar López; la número dos de la lista, Alicia Cadarso; así como la número tres, María Xosé Vega. Por su parte, aunque concurrió como independiente, también sale del grupo municipal el número cinco, Víctor López.

El principal punto de fricción entre los nacionalistas de Monforte está relacionado con reforma del Hotel Comercio y su uso como sede del Consorcio de Turismo, así como de albergue del Camino de Invierno. Así, mientras el Consello Local no comparte participar en una protesta contra esta actuación, la que era portavoz en el Consistorio así como los tres ediles salientes sí apoyan la convocatoria.

Precisamente, en declaraciones a Europa Press, Pilar López ha asegurado que "entró en política" y "formó parte de un grupo municipal" con "la ciudad y el respecto a los ciudadanos" como "principales objetivos", "independientemente del color político que cada uno represente".

Con todo, ha considerado que estos principios "no son los que comparte" actualmente el BNG en este municipio. "Yo no coincido con ellos en esta posición y no puedo estar ahí", ha manifestado.

Además, preguntada sobre si tanto ella como las otras tres personas que abandonan el grupo dejarán su acta de ediles, Pilar López ha explicado que "aún no ha tomado esa decisión". "Es un tema muy importante y tenemos que pensarlo. Merece una meditación seria y responsable para tomar una decisión en los próximos días", ha apuntado.

REACCIÓN DEL RESPONSABLE LOCAL

Por su parte, preguntado sobre la marcha de estos cuatro ediles, el responsable local del BNG y también concejal en la corporación municipal, Emilio Sánchez, ha asegurado que "aún no tiene noticia alguna" sobre las decisión tomada por sus compañeros.

Pese a ello, ha reconocido que hubo diferencias sobre la participación o no del Bloque en una manifestación en protesta por la rehabilitación de este hotel. Según ha indicado, "el Consello Local" del BNG no comparte participar en esta protesta en la que sí estarán los otros grupos de la oposición, Esperta Monforte y el Partido Popular.

"No compartimos participar en una protesta con estos sectores", ha manifestado Emilio Sánchez, que ha señalado que la postura de las ediles salientes del grupo sí era secundar esta marcha.

