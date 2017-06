Ayuntamiento de Valladolid cortará el centro al tráfico privado este viernes y hasta el lunes por contaminación

Estas medidas incluyen, además de la difusión de información a la población, el cierre al tráfico rodado del casco histórico salvo para ciertas excepciones entre las que se incluye el transporte público, vehículos eléctricos y carga y descarga en horas autorizadas, el refuerzo de los autobuses de Auvasa y del sistema municipal de préstamo de bicicletas (Vallabici), entre otras acciones.

En una rueda de prensa urgente, el alcalde, acompañado por los concejales de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, y de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, han anunciado la activación de la segunda situación prevista en el Plan de Acción, denominada como de 'aviso', debido a que se ha superado el nivel establecido de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire de media durante al menos tres días en las cinco estaciones de la Red de Control de la Contaminación del Aire de Valladolid (RCCAVA).

Esta situación, calificada de "excepcional" por un técnico del Área de Medio Ambiente que ha explicado las condiciones atmosféricas de los últimos días, se mantendrá previsiblemente hasta el próximo lunes, cuando se espera la llegada de lluvias. Por ello, las restricciones al tráfico rodado se aplicarán a partir de las 8.00 horas de este viernes y hasta las 22.00 del lunes 19.

La medida que más afectará a la vida de los ciudadanos será el cierre al tráfico privado de la denominada "almendra central", el mismo espacio urbano en el que se ha restringido la circulación en los dos últimos 'Días sin coche'.

Se trata de los viales situados dentro el perímetro formado por las calles paseo de Isabel la Católica, San Quirce, Cardenal Torquemada, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Real de Burgos, Huelgas, Don Sancho, Cervantes, Plaza Circular, Nicolás Salmerón, Dos de Mayo, Miguel Íscar, plaza de Zorrilla y San Ildefonso. Por estas calles sí que se podrá circular.

Estarán exentos de esta restricción los vehículos de transporte público -autobuses y taxis-, bicicletas, emergencias, servicios funerarios y esenciales, personas con movilidad reducida, vehículos con la tarjeta PMR y con distintivo 'cero emisiones' -eléctricos e híbridos- o con propulsión de GLP y los vehículos registrados para carga y descarga en el horario autorizado, hasta las 11.00 horas.

Óscar Puente ha recalcado que la decisión, basada en el Plan de Acción aprobado el pasado 1 de febrero, no se toma por "capricho" sino por "necesidad" y ha manifestado que espera que a los ciudadanos "no les resulte difícil ver por qué" se toma y que no se hace contra ellos, sino por ellos. "Tenemos como obligación a impedir que la salud de los ciudadanos quede dañada", ha advertido el regidor socialista.

El alcalde ha incidido en que las condiciones atmosféricas y climatológicas de los últimos días, con "altísimas temperaturas, nada de viento, más humedad de la habitual y ninguna lluvia", han llevado a una situación que "no se daba desde hacía muchísimos años", al superarse el nivel de 120 microgramos de ozono en todas las estaciones.

El ozono, como ha explicado un técnico municipal, es un contaminante "secundario o terciario" que se genera en la atmósfera por impacto de los componentes que emite, principalmente, el tráfico rodado, por lo que se espera que si se reducen las emisiones los niveles de contaminación en la atmósfera de este componente se reduzcan y la ciudadanía no se vea afectada por ello.

Así, para evitar estas emisiones, además del cierre, se anima a los ciudadanos a utilizar el transporte público, por lo que se prevén posibles refuerzos en algunas de las líneas de Auvasa, si detecta una mayor demanda; así como las bicicletas del sistema de préstamo Vallabici, para lo cual se ofrecerán todas las disponibles en los aparcamientos del servicio.

GRATUIDAD DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS

Luis Vélez también ha incidido en las posibilidades de utilizar los aparcamientos disuasorios situados en las cercanías de la denominada 'almendra central', por lo que se ha solicitado a la empresa concesionaria de la ORA, Dornier, que implante durante los próximos días la gratuidad de las zonas de estacionamiento de la Feria de Valladolid, Las Moreras, plaza de la India, avenida Reyes Católicos y 4 de marzo. Además, se estudia la posibilidad de pedir a Corsán, concesionaria del aparcamiento de la Cúpula del Milenio, que reduzca el precio del segundo sótano de este espacio, que también funciona como disuasoria.

El Área de Movilidad también ha pedido a las empresas que gestionan los aparcamientos de rotación de la Plaza Mayor y de Portugalete que cierren los mismos.

Luis Vélez también ha explicado que se ampliará la presencia de agentes de movilidad en las calles para informar a los ciudadanos sobre la situación y, en los accesos a la zona restringida para filtrar el paso de vehículos y que sólo accedan los autorizados.

SE DESACTIVARÁ CUANDO BAJE LA CONTAMINACIÓN

Mientras tanto, la concejal de Medio Ambiente ha aseverado que el Ayuntamiento no puede "mirar para otro lado" ante la contaminación atmosférica y ha detallado que el área llevará a cabo un seguimiento continuo de la situación para desactivar la alerta en el momento en que los niveles se sitúen por debajo de los niveles determinados.

Sánchez ha recomendado, también debido a la ola de calor, que la población "más sensible", formada por las personas mayores y los niños se tienen que proteger más en las horas centrales del día. Asimismo, ha advertido de que el exceso de ozono puede dificultar la respiración profunda y vigorosa, causar falta de aire y dolor al aspirar, provocar tos e irritación de garganta, inflamar las vías respiratorias, agravar dolencias como asma, efisema y bronquitis, hacer los pulmones más susceptibles a infecciones y dañar este órgano respiratorio.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.