Sólo IU y UPL respaldan la iniciativa de reforma del Estatuto promovida por Cs para eliminar los aforamientos en CyL

Sólo Izquierda Unida-Equo (IU) y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) han respaldado la iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el fin de suprimir los aforamientos de procuradores y miembros del Gobierno regional.

Por su parte, PP y PSOE han rechazado sumarse a la propuesta porque, aunque se han declarado a favor de esta supresión de aforamientos, consideran que cualquier modificación de la norma básica de la Comunidad debe incluir el blindaje del denominado suelo social y descartan acometer el proceso sólo para la cuestión que propone Ciudadanos.

Así lo han señalado los distintos representantes de los grupos que este jueves se han reunido en las Cortes a petición de Cs, con la excepción de UPL -que no ha acudido pero sí ha expresado su adhesión a la iniciativa- y de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, ha descartado tomar parte en las propuestas de quien considera "sostén" del Partido Popular.

Tras el encuentro, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha advertido de que su experiencia en los dos años que lleva como procurador le ha enseñado que "es mejor hacer muchas reformas de a pocos que intentar reformas de a muchos", ya que en ese caso se acaba por no hacer ninguna, según ha sostenido, para lo cual ha puesto como ejemplo los "15 meses" que lleva "parada" la comisión para la reforma del Estatuto con la que se comprometieron los distintos grupos.

Fuentes ha defendido de que lo que plantea es una modificación estatutaria "muy sencilla" y "fácil de realizar" para eliminar los artículos 22.2 y 29 relativos a estos "privilegios" para parlamentarios autonómicos y miembros del Gobierno de la Comunidad.

A juicio de Fuentes, los aforamientos nacieron en el siglo XIX por una "necesidad" de "amparo" de los parlamentarios frente a "estamentos superiores" como la monarquía o el Ejecutivo, pero en pleno siglo XXI "todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de defensa", lo que hace que ya no sean necesarios.

"OTRAS PRIORIDADES"

En cuanto a la falta de apoyo de los grupos mayoritarios de las Cortes a su propuesta, el portavoz de Cs ha lamentado que a pesar de que "todos están de acuerdo" en eliminar aforamientos y "hasta lo llevaban en su programa electoral", no hayan querido secundar la iniciativa por cuestiones "relacionadas con la actualidad política y de agenda" o porque "tienen otras prioridades".

En el caso concreto de Podemos, Luis Fuentes ha ironizado con que "sus motivos tendrán" para no acudir "cuando se habla de regeneración y fin de los privilegios".

Después de criticar la "falta de voluntad política" para sacar adelante esta iniciativa, ha advertido de que su Grupo lo seguirá intentando y presionará especialmente al PP, con el que tiene firmado un acuerdo de investidura que los naranjas ya cumplieron con su abstención por lo que ahora los 'populares' deberían

acabar con los aforamientos.

"No han cumplido y no tienen intención de cumplirlo de forma inmediata, su firma no vale para nada", ha sentenciado el portavoz de Cs, quien ha advertido al PP de que esa palabra se la dieron "a más de 140.000 castellanoleoneses" que votaron por Ciudadanos. "En las próximas negociaciones no tendremos la misma confianza, les obligaremos a firmar cláusulas de salvaguardia", ha avanzado.

Frente a esto, el procurador del Grupo Parlamentario Popular Ángel Mariano Ibáñez ha subrayado su disposición a suprimir la figura del aforamiento, pero ha defendido que "no tiene sentido" una reforma parcial del Estatuto sin abordar aspectos "más importantes para la ciudadanía" como la garantía de suelo de gasto social.

No obstante, se ha mostrado dispuesto a retomar la actividad del grupo de trabajo para la reforma del Reglamento de las Cortes aunque ha reconocido las dificultades existentes para el acuerdo por la negativa del PSOE a que la Junta de Castilla y León forme parte del mismo. "Algunos grupos están más pendientes de mirarse el ombligo y desgastar al Gobierno", ha lamentado.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Virginia Barcones, ha puntualizado que su partido votará a favor de esta eliminación si llega a debatirse en la Cámara autonómica, pero ha advertido de que no firmará el acuerdo que propone Cs, a quien ha pedido que piense "cómo hacer que el PP asuma sus responsabilidades políticas" por los casos de presunta corrupción.

BANDERA DE LA REGENERACIÓN

En declaraciones recogidas por Europa Press, Barcones ha advertido a la formación naranja de que "no puede sacar la bandera de la regeneración" cuando "es el sustento del PP" en Castilla y León, algo que se demostrará, en su opinión, de nuevo con su previsible apoyo a los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC).

También el procurador de IU-Equo y portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, ha enfatizado que Ciudadanos "no es quién para presentar esta iniciativa" cuando en Castilla y León son "el sostén de la Junta" y en Madrid su presidente, Albert Rivera, es "un cómodo Sancho Panza del Quijote Rajoy", pero ha justificado la adhesión de su formación a la iniciativa de los naranjas porque coincide con su programa, sobre lo cual ha recordado la máxima del que fuera su líder Julio Anguita: "Programa, programa, programa".

Asimismo, ha afeado a PP y PSOE que se comprometan a votar a favor en el Parlamento regional, pero no a firmar la iniciativa, puesto que sin sus rúbricas "no puede llegarse a votar", de modo que ha tachado su posición de "brindis al sol".

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, ha argumentado, en otro acto celebrado en Valladolid, la ausencia de su grupo en esta reunión. "No vamos a sentarnos con ellos, Ciudadanos mantiene y sustenta al gobierno de Junta Vicente Herrera", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Fernández ha insistido en su solicitud de dimisión de Juan Vicente Herrera tras haber sido citado a declarar como investigado el exconsejero Tomás Villanueva por los casos del edificio de Arroyo (Valladolid) conocido como 'Perla negra' o las adjudicaciones eólicas, y ha vuelto a señalar a Ciudadanos como "cómplice" de que el presidente "siga gobernando".

No obstante, el líder de la formación morada se ha mostrado a favor de que se eliminen los aforamientos pero considera que Ciudadanos "no está legitimado" para hablar de regeneración democrática. "No vamos a sentarnos con ellos", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.