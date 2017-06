Las familias se personan contra un profesor del colegio Maravillas por corrupción de menores

Catorce familias de alumnos del Colegio La Salle Maravillas de Madrid se han personado en la causa que investiga al excoordinador de Educación Infantil y Primaria Pedro Antonio R. L. por un presunto delito de corrupción de menores.

Fuentes jurídicas apunta a que la titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, Patricia Jiménez Alfaro, habría acordado todas estas personaciones en la causa contra el exprofesor, en prisión provisional desde el pasado 30 de septiembre.

Desde aquel día, los investigadores han estado analizando todo el material informático que el imputado guardaba en su domicilio, principalmente fotografías de menores en las que aparecen dormidos, añaden las fuentes.

Por el momento la instrucción se ha centrado en el visionado de las imágenes y vídeos hallados al exprofesor, aunque todavía se desconoce si este material lo guardaba para él o, por el contrario, lo intercambiaba en alguna página web.

Se trata de la única prueba que se ha practicado hasta la fecha hasta el punto de que las fuentes explican que la instrucción está casi liquidada, pese a que no se han practicado otras diligencias ni se ha citado a nadie a declarar en sede judicial.

Con todo, la magistrada ha dado traslado al Ministerio Fiscal de la causa para que informe sobre las diligencias a practicar.

Al mismo tiempo, la juez debe resolver la petición de libertad del exprofesor del Colegio Maravillas que acaba de solicitar por vez primera desde que fue encarcelado hace ya casi nueve meses.

El exdocente argumenta en su escrito presentado al juzgado que hace mucho que no se práctica ninguna instrucción y que la misma está casi terminada, por lo que no tiene sentido mantener una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva. Además, defiende que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Por su parte, el Colegio Maravillas, que figura como personado en la causa, mantiene que están "comprometidos" con la investigación y "siguen colaborando al máximo" con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

