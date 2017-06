Cómo se debe tratar a un sonámbulo: ¿es bueno o malo despertarle?

En caso de sonambulismo, es importante no despertar con brusquedad al paciente. (GTRES)

En caso de sonambulismo, es importante no despertar con brusquedad al paciente. (GTRES)

El sonambulismo es el trastorno del sueño en el que las personas desarrollan actividades motoras durante una de las fases del sueño, afecta en torno al 19% de la población, y es más frecuente en niños y adolescentes.

Para muchos, encontrarse a un miembro de la familia en un episodio puede ser incómodo, pero hay algunos consejos que seguir, prescritos por el NHS, el sistema público de salud de Reino Unido.

Consejos para tratar a una persona sonámbula

En primer lugar, hay que asegurarse de que el sonámbulo esté en un lugar seguro, es decir, que no se puedan producir caídas desde alturas (que no haya ventanas abiertas, por ejemplo) o escaleras y que no se pueda herir con algún objeto.

Lo siguiente que hay que hacer es guiarlo cuidadosamente de vuelta a la cama. A veces, se puede incluso despertar con suavidad a la persona, lo que puede evitar otro episodio.

Evitar gritar o asustar a la persona. El motivo no responde al mito de que el paciente puede sufrir un ataque cardiaco, sino que al ser despertado bruscamente, el sonámbulo puede responder atacando y hacer daño al otro o así mismo. Además, se podrían provocar episodios de ansiedad por la brusquedad, al despertar de golpe desorientado y aturdido.