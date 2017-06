El revestimiento de la torre de Londres, puesto hace un año, pudo propagar el fuego

El revestimiento de la Torre Grenfell de Londres, que ardió en la madrugada del miércoles dejando varios muertos y decenas de heridos, está en el punto de mira de la investigación por acelerar la propagación del fuego, según informa los medios británico Telegraph y The Guardian.

En mayo del pasado año terminó la restauración de la fachada de la torre, que data de 1974, con un coste de 8,6 millones de libras (9,7 millones de euros). En esta renovación se puso un revestimiento compuesto de alumnio con un núcleo de polietileno. Esta capa, que sirve para evitar las infiltraciones de elementos meteorológicos (como el agua de la lluvia) o para fines estéticos, pudo ser la causa de que el fuego se propagara con tanta rapidez, como ya sucedió en otro edificio en Melbourne en 2014, según apunta la información del medio The Guardian.

El fuego no sube hormigónLos informes iniciales del incendio sugieren que la brecha entre el revestimiento y las paredes externas del edificio actuaron como una chimenea, canalizando las llamas por el lado del edificio. "El fuego no sube hormigón, por lo que tiene que haber sido el revestimiento el que ha causado que el fuego se extendiera por la parte externa del edifico", señaló el un experto en seguridad contra incendios Graham Fieldhouse a The Guardian.

Autoridades municipales han admitido haber recibido quejas sobre las obras después de que un grupo de residentes contó que habían advertido de la seguridad del edificio y que sus palabras cayeron en "oídos sordos". Un blog de Grenfell Action Group advirtió de que "solo un evento catastrófico" expondría las preocupaciones de los vecinos del edificio. Los procedimientos de evacuación también eran una de las preocupaciones de los residentes.

Francia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Estados Unidos ya han tenido incendios relacionados con este tipo de revestimientos de aluminio en torres residenciales, puesto que se utiliza sobre todo en edificios altos. En Australia tras lo sucedido en Melbourne en 2014, se realizaron pruebas sobre dicho revestimiento y se comprobó que era combustible y no cumplía los códigos de construcción, por lo que se pasó a revisar 170 edificios, de los cuales 85 no cumplían los requisitos australianos de construcción. Por lo que algo similar podría ocurrir ahora en Londres, puesto que este revestimiento podría encontrarse en numerosos edificios debido a su precio.

Solo en el caso de Melbourne, cambiar el revestimiento para el edificio que se incedió costó 20 millones de dólares (17,8 millones de euros).