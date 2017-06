Al menos 4 heridos en un tiroteo en el almacén de una empresa de mensajería en San Francisco

Al menos 4 personas han resultado heridas en un tiroteo registrado este miércoles en el almacén de la empresa de mensajería UPS en San Francisco, California, Estados Unidos.

Según la agencia Associated Press, un portavoz de UPS ha confirmado el número de víctimas, sin precisar su estado. También ha confirmado que el presunto agresor es un empleado de la empresa, aunque no ha precisado si también él ha resultado herido.

La Policía ha acordonado los alrededores del edificio, ubicado en la zona de Potrero Hill en la ciudad californiana, según ha informado el diario San Francisco Chronicle.

En Twitter, las autoridades locales ya han pedido a la población que se mantenga alejada del área.

#SFPD is conducting a building search. Please continue to avoid the area and shelter in place until we have further information. #SF