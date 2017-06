La supuesta estafa piramidal del promotor Antoni Mas podría afectar a más de 500 víctimas

La estafa piramidal por valor de más de 200 millones de euros cometida supuestamente por el promotor musical Antoni Mas, que fue detenido la semana pasada por los Mossos d'Esquadra, podría afectar a más de 500 víctimas, entre ellas importantes grupos de inversores.



Según fuentes cercanas a la investigación, Mas, que ofrecía una rentabilidad de entre el 10% y el 15%, pudo haber estafado a más de 500 víctimas, algunas de las cuales todavía no saben que han perdido su inversión.



Mas, un promotor musical que organiza el Festival de Música Internacional de Cambrils, perpetró la supuesta estafa piramidal a través de dos mercantiles de su propiedad, "Ata Producciones y eventos BCN 2003 SL" y "PubliOlimpia SL", según las fuentes.



Tras su detención la semana pasada, el juez de guardia acordó la libertad del promotor, investigado por un delito de estafa y otro de falsedad documental. La Unidad Central de Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra mantiene abierta la investigación y no se descartan más detenciones.



El promotor ofrecía supuestamente un alto rendimiento en intereses, muy por encima de otros productos financieros, a cambio de que las víctimas de la estafa invirtieran en la compra de espacios publicitarios de grupos y medios de comunicación de ámbito español y su posterior cesión y venta a grandes sociedades para que se anunciaran.



De esta forma, según los Mossos, utilizaba como gancho el alto rendimiento económico en intereses en relación con el capital invertido, sobre un producto de aparente poco riesgo.



No obstante, a la hora de la verdad simulaba y falsificaba las facturas con estas grandes empresas que supuestamente se querían anunciar en televisión y obtenía el capital de los inversores aportando los contratos y facturas falsificadas como garantía. Con este sistema, según los Mossos, el promotor musical logró defraudar a grandes y pequeños inversores hasta 200 millones de euros.

