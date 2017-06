Rafa Hernando indigna a Podemos con su comentario sobre "la relación" de Pablo Iglesias e Irene Montero

No hay subida al atril de Rafael Hernando, portavoz popular en el Congreso, que no esté salpicada por alguna frase o comentario polémico. Este miércoles por la mañana no ha llegado la excepción, durante la segunda jornada de la moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy.

Hernando ha protagonizado un duro rifi-rafe con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, plagado de descalificaciones que han llegado a lo personal. En un momento de su diatriba, el popular ha ido más allá a la hora de comparar la actuación de Iglesias con la de Irene Montero el día anterior. "Algunos dijeron que Irene Montero estuvo mejor que usted, pero no seré yo quien lo diga, por lo que pueda provocar en esa relación", dijo Hernando con ambigüedad y aludiendo a la relación personal entre ambos.



El comentario ha provocado la indignación de la bancada de Podemos y la cara de enfado de Montero e Iglesias. El debate se ha llegado a cortar durante unos instantes, tras los cuales la propia presidenta del Congres, Ana Pastor, se ha visto obligada a llamar la atención a su compañero de partido: "No voy a permitir que esto se convierta en un circo o taberna".



Tras la reprimenda, ha llegado la disculpa de Hernando: "Si les he ofendido por la última declaración, pues me excuso. Yo me refería a una relación meramente política". Iglesias, por su parte, no ha querido después añadir más polémica al asunto: "Si a su estilo parlamentario le diese una réplica en su mismo nivel, estaría legitimando un estilo que esta cámara no se merece. Creo que lo fundamental en esta cámara ya se ha dicho".