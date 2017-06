El británico Wayne Marshall dirige mañana a la OSCyL en el concierto de abono 19, con obras de Bernstein y Gershwin

El repertorio lo integran obras de los compositores americanos Leonard Bernstein y George Gershwin, donde la música sinfónica conecta con los ritmos del jazz y el blues. Los precios de las entradas oscilan entre los 12 y los 35 euros.

La primera parte del programa incluye la Obertura 'Candide' (opereta cómica basada en la novela de Voltaire) de Bernstein y el Concierto para piano y orquesta en fa mayor de Gersehwin. Para la segunda parte del concierto, el programa contempla 'Divertimento para orquesta', de Bernstein y 'Un americano en París', de Gershwin.

El director y pianista británico Wayne Marshall es director titular de la WDR Funkhausorchester de Colonia, así como organista y artista asociado del Bridgewater Hall. Fue nombrado principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi en 2007 y es un reconocido intérprete de la obra de Gershwin, Bernstein y otros músicos norteamericanos del siglo XX.

Como director titular de la WDR Funkhausorchester de Colonia, Wayne Marshall presenta programas variados con el objetivo de incluir géneros más populares en sus repertorios.

Destacan en temporadas anteriores su exitoso concierto en el centro Southbank, con la recién formada orquesta Chineke!, la primera orquesta negra profesional de Europa.

Ha sido invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica de San Luis con Wynton Marsalis y la Orquesta de Centro de Jazz Lincoln, interpretando la Sinfonía Swing de Marsalis.

Ha trabajado recientemente con la Orquesta de París, Bruselas, Bergen, SWR Stuttgart, Santa Cecilia, Dresde, Orquesta Filarmónica de Montecarlo, Brabante, el Coro de Cámara de Moscú y Maggio Musicale.

Sus apariciones en la ópera incluyeron su debut en la Ópera de Montreal con Dead Man Walking de Heggie, seguido por Porgy y Bess en 2014 y nuevas producciones de Mahagonny y Candide en Deutsche Staatsoper de Berlín. Ha dirigido ópera en Washington, Dallas y en la Opéra Comique con la Orquesta Sinfónica del Nuevo Mundo.

En 2004, ofreció el recital inaugural de órgano en la Sala de Conciertos Walt Disney de Los Ángeles, y en 2006 inauguró el órgano del Gran Teatro Nacional de Beijing. En junio de 2017 Wayne Marshall aparecerá en San Francisco para actuar en la Sala Sinfónica Davies.

Wayne Marshall actúa regularmente en los Proms de la BBC, y en 2014 apareció con la Orquesta East-West Divan de Barenboim en los Proms de la BBC1. Apariciones anteriores en los Proms incluyen recitales con órgano, el estreno en Reino Unido de A Scotch Bestiary, Last Night de los Proms en 1997 y First Night en 2008; también dirigió Porgy y Bess en la celebración del Centenario de Gershwin y cuatro Proms in the Park.

Ha grabado para numerosos sellos y ha recibido un premio Echo (Deutscher Schallplattenpreis) por su CD Gershwin Songbook.

Su último CD de órgano, llamado Gershwin and Bernstein Improvised, estrenado por el sello discográfico Fugue State Records, ha recibido excelentes críticas.

En 2004 recibió un doctorado honorario de la Universidad de Bournemouth, y en 2010 se convirtió en miembro del Royal College of Music. En octubre de 2016 Wayne Marshall fue galardonado con el Premio Independence Golden Jubilee por su servicio excepcional en Reino Unido.

