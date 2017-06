BNG y CIG exigen a la Xunta una solución para los clientes "estafados" del Popular y que defienda los puestos de trabajo

El BNG y la CIG han exigido este miércoles al Gobierno gallego que busque una solución para los pequeños inversores del Banco Popular-Pastor que han sido "estafados" y, como consecuencia de la integración de esta entidad en el Banco Santander, han perdido su dinero. Además, han reclamado que se defiendan los puestos de trabajo tanto del sector financiero como de auxiliares.

En rueda de prensa tras mantener una reunión en el Parlamento, la diputada del Bloque Noa Presas ha mostrado su "preocupación" por las consecuencias en Galicia de una operación que costó lo que "un café con leche" y ha juzgado "incomprensible" la "pasividad" que está mostrando la Xunta en todo este proceso.

Frente a ese "estar de perfil y dejar que el tiempo pase", ha reivindicado la puesta en marcha de una "estrategia gallega" en la que esta comunidad no sea una mera "observadora". "Tenemos que ejercer nuestra capacidad política", ha remarcado.

En este sentido, ha vuelto a requerir que la comisión sobre la desaparición de las cajas gallegas abierta en la Cámara aborde también el proceso de venta del Popular, que se devuelvan lo "estafado" a los pequeños accionistas y que se mantenga la marca para que el Popular-Pastor opere como "una filial gallega" del Santander, a fin de conservar el empleo.

En paralelo, la parlamentaria nacionalista ha requerido "un giro de timón radical" en defensa de los usuarios de la banca. Se trata de poner en marcha "medidas más rigurosas" encaminadas a proteger a los clientes de ciertas prácticas "tóxicas" -como las preferentes y las cláusulas suelo- y a frenar la "exclusión financiera".

"NO SOBRA NADIE"

En la misma línea, el portavoz de CIG-Banca, Clodomiro Montero, ha lamentado que se suceden "los escándalos financieros" sin que se tomen medidas para "proteger" a los afectados de actuaciones que -ha dejado claro- deciden las direcciones de las entidades financieras y los órganos supervisores.

Junto con esa petición, y la de buscar "soluciones inmediatas para la clientela estafada" del Popular-Pastor, ha puesto el foco en la defensa del empleo. Sin dar cifras, ha advertido de que el impacto de esa "incautación exprés" en Galicia sería "tremendo, demoledor" tanto en oficinas, servicios centrales y centros de llamadas.

"No sobra nadie", ha enfatizado Montero, crítico con que el Santander no le proporcione el censo de trabajadores para analizar los datos y ni siquiera se avenga a sentarse con los sindicatos pese a estar "trabajando en la reestructuración". "Nosotros no queremos pactar despidos", ha agregado, partidario de buscar una vía que permita reducir al mínimo las salidas de trabajadores.

PROCESO "ESCANDALOSO"

En paralelo, tanto Noa Presas como Clodomiro Montero han tildado de "escandaloso" el proceso de compra del Popular-Pastor por parte del Santander.

"Queremos que se investigue la conducta de los supervisores, los reguladores y el Ministerio de Economía", ha demandado el sindicalista, mientras la parlamentaria ha considerado "dudoso" su papel. "Falló la supervisión y se posibilitó un auténtico tráfico de información privilegiada", ha denunciado.

De todo ello no sólo ha exigido "luz y taquígrafos" sino también "responsabilidades" al PP, tanto a nivel estatal como autonómico, por permitir que se "destroce" el sistema financiero gallego.

A juicio de la formación frentista, todo lo sucedido desde la desaparición de las cajas gallegas hasta la liquidación del Pastor forma parte de "una estrategia auspiciada por los grandes partidos" de "concentrar y centralizar" el capital financiero. "Se fortalece el oligopolio bancario sin que la Xunta mueva nada por evitarlo", ha censurado Presas.

