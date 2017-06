El presidente del Consejo de la Transparencia alerta de datos que el SMS "no quiere dar" de las listas de espera

El presidente del Consejo de la Transparencia ha expuesto que el pasado 28 de marzo se firmó por unanimidad una resolución en la que se exponía que la asociación de usuarios de la sanidad pública pedían entregar información suficiente de las listas de espera que el exgerente del SMS no les entregó. "Si estamos en una sociedad transparente tenemos la responsabilidad de decir las cosas claras para que se entienda que hay que investigar para reformar", ha manifestado.

Asimismo, Molina ha indicado que cuando se pide información y no se aporta es "porque no se tiene o no se quiere dar. Sospechamos que hay cosas que no se quieren dar y otras que no se tienen". Entre esta información ha destacado la del número de camas utilizables o el tiempo que falta a los pacientes que llevan meses en una lista de espera para ser atendidos. "El ciudadano tiene derecho a saber cuántos días le quedan para ser atendido", ha dicho.

Ha aludido también a que la Sanidad Pública en la Región tiene el 50% del presupuesto y que el millón y medio de murcianos "tienen necesidad de tener servicios eficientes", ha afirmado añadiendo que la comisión de investigación debe "levantar el velo de lo que hay detrás y por qué no funciona el servicio o no se da información, esto puede deberse a un mal funcionamiento o a que hay intereses ocultos para que no funcione".

El presidente de la comisión, el socialista Emilio Ivars ha afirmado tras la comisión que hace falta un mapa sanitario en la Región sobre los servicios que se ofrecen y quiénes los ofrecen. Ha expuesto problemas como el fraccionamiento de las listas de espera, la ausencia de un registro único de listas de espera, así como de criterios para priorizar listas. "Las listas de espera es algo estructural, tampoco existen criterios para las derivaciones y hay ausencia de protocolos", ha añadido resumiendo la intervención del presidente del Consejo de la Transparencia y aludiendo a la necesidad de poner soluciones.

La diputada de Podemos Mari Ángeles García ha calificado de "crispado" el ambiente de la comisión. La parlamentaria ha aludido al "incumplimiento" de la Ley de Transparencia y ha señalado que los gobernantes "ven la administración como su cortijo vulnerando los derechos de los usuarios que pedían información de las listas de espera quirúrgicas o las derivaciones a centros privados". Según ella, debería haber "un único criterio" por parte del Servicio Murciano de Salud para que se publique dicha información.

Por parte de Ciudadanos, Juan José Molina, ha añadido que la comisión determinará qué funciona y qué no y si se está cumpliendo la ley. "Queremos saber qué no funciona para mejorar esa eficiencia y sostenibilidad del sistema. La rendición de cuentas nos hará saber si el sistema es o no sostenible", ha añadido.

Finalmente, el 'popular' Domingo Coronado ha exigido "rigor" a la comisión de investigación. A su juicio, se ha interpretado de manera "sesgada" la actividad ordinaria del servicio murciano de salud. No obstante, ha reconocido problemas en el SMS en relación a los sistemas de información. "Tenemos que mejorar de manera drástica los sistemas de información, los datos los tenemos", ha dicho para contestar a la afirmación de Molina de que había datos que el SMS desconocía.

