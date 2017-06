El Plan estratégico de turismo busca la sostenibilidad y el valor de la experiencia frente a la masificación

El Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021 recoge las líneas a seguir en los próximos cinco años y que pasan por potenciar el valor de la experiencia turística y avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental económica y sociocultural, frente a la masificación o turistificación que viven otras ciudades, además de apostar por desestacionalizar la demanda y descentralizar la oferta turística.

Este plan ha sido analizado por el Patronato de Zaragoza Turismo, pero el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha

preferido retirar el expediente en aras de buscar el consenso, al no contar con el apoyo de los grupos del PP y Ciudadanos.

Estos dos grupos han pedido tiempo para hacer aportaciones, y Rivarés los ha emplazado la próxima semana para estudiarlas y discutirlas, pero "si entran en contradicción con el texto consensuado no se asumirán", ha alertado para confiar en que se apruebe definitivamente el 29 de junio.

En rueda de prensa, ha afeado al PP que no haya hecho aportaciones durante los doce meses en los que se ha trabajado el Plan con más de 200 agentes y colectivos. "Había apoyo de la izquierda, pero mi obligación es traerlo consensuado", ha remarcado.

Rivarés ha detallado que este plan "muy bueno, el primero participativo, define las estrategias y exigirá una relación de acciones anuales hasta 2020". Ha agregado que el documento trabaja en una nueva singularidad del mercado de congresos, eventos y ferias, además de crear estrategias de marketing y se aborda la nueva marca para "convencer a los turistas, hacerles felices y que en su memoria quede buen recuerdo".

TURISTIFICACIÓN

Fernando Rivarés ha recalcado que se abunda en la sostenibilidad frente a la turistificación, aunque "afortunadamente estamos a años luz de Barcelona París o La Habana, que se han convertido en un parque atracciones para los turistas y que acaba siendo una carga para la ciudad, además de empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos porque se ha ideado pensando en la industria turística", ha descrito.

A su parecer, en la oferta turística de Zaragoza "siguen en vigor los anteriores valores", aunque ha matizado que el turismo religioso "va a la baja y deja escasa aportación económica" y emerge el espiritual.

También ha abogado por convertir a la ciudad en "un festival de festivales con una oferta callejera, que sea una experiencia divertida de buen recuerdo para cualquiera que venga a vernos", ha dicho.

En este sentido se ha referido al turista de entre 25 a 35 años que tiene interés cultural y busca la diversión de nivel", y ha confiado en que "no vamos a turistificarnos", resaltando que "no somos masivos y no somos caros".

En este tipo entrarían los perfiles distintos a turista chino que "viene con todo pagado y no deja casi nada en la ciudad", y se enfocaría en el espiritual que más allá de la fe, al que le interesa la cultura religiosa de los templos. Asimismo se trata de fomentar el turismo de congresos alternativo que "se capta en países más ricos que el nuestro, como Alemania".

El responsable de Economía y Cultura ha manifestado que se trata de "ideas básicas, de un enorme plan que diferencia el turismo religioso, medioambiental y los nuevos yacimientos asiáticos más allá de China".

GOYA

Entre las nuevas propuestas de captación, Rivarés ha estimado que "Goya puede ser un eje", pero ha precisado que "no se trata de vender Francisco de Goya, sino utilizarlo como argumento para difundir los edificios de la época u otros elementos de reclamo turístico".

Asimismo, se ha decantado por trabajar el big data y manejar datos y perfiles para hacer marketing online con potenciales turísticos más allá de las viejas estructuras, ha mencionado.

El gerente del Patronato de Turismo Zaragoza, Enrique Pérez, ha expuesto que este plan se crea posteriormente al de Aragón y el proceso ha sido "muy interesante" porque los agentes han explicado como tiene que proyectarse Zaragoza y ofrecerse ante los cliente y también se ha tratado la marca de ciudad que "va en la línea de ciudades similares".

De esta manera, se busca dar respuesta a un momento de profundo cambio en la realidad turística porque han desaparecido muchos intermediarios y surgen nuevas formas de alojamiento, de reservar y disfrutar", ha relatado.

"Queremos estar donde esté nuestro potencial turístico tanto en comunicación como en otro ámbitos. Hay que estar atento y es el reto de todas las ciudades y más las de corte cultural, con turistas cosmopolitas de clases medias europeas y de norteamérica, que incluye disfrutar de los

recursos de la ciudad y vivir como los locales", ha resumido Rivarés.

