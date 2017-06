La totalidad de la plantilla de estibadores del Puerto de Bilbao secunda el nuevo paro de 48 horas

En declaraciones a Europa Press, Goikoetxea ha señalado que "no ha podido ser" el acuerdo, y ha señalado que no es porque la representación de los trabajadores no lo haya intentado "una vez más".

"La parte social puso una nueva propuesta encima de la mesa de negociación ante la reticencia de la patronal, que volvía con su discurso habitual de ofrecer la garantía de empleo, pero en realidad lo que están buscando es el ajuste 'puerto a puerto', saber cuánto dinero le va a dar Puertos del Estado a través de las jubilaciones y prejubilaciones, saber hasta dónde va a ser capaz de arrancar una reducción salarial de los trabajadores o una serie de ajustes", ha añadido.

A su juicio, "en realidad lo que están buscando es eso, y no la garantía del empleo". "Nosotros volvimos a hacer una nueva oferta, un ejercicio de flexibilidad y estábamos en disposición de ofrecer un 5% de manera inmediata a todas las empresas que quisieran empezar de manera real ese compromiso de mantenimiento del empleo con nosotros. Y luego, el otro 5% del 10% inicial que estábamos ofreciendo a las empresas, entrar ya a jugar parte en la negociación de los ajustes puerto a puerto", ha añadido.

El representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar de Bilbao ha señalado que la patronal "no quiso" o, según dijo, "no pudo aceptar la oferta de la parte social, no pudo garantizar el empleo y no pudo comprometerse al mantenimiento del empleo". "No nos deja otra salida que ejercer el derecho a huelga", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques) tiene una reunión de su ejecutiva el viernes, "supuestamente para estudiar la oferta que le hizo la parte social el día de ayer". "No tenemos, por tanto, conocimiento de una nueva reunión hasta que ellos decidan ponerse en contacto con nosotros", ha explicado.

NUEVO PARO

Por ello, los estibadores han iniciado este miércoles otro paro de 48 horas, que está teniendo un seguimiento del 100% en el Puerto de Bilbao. "No hay ningún tipo de duda al respecto. Los trabajadores están comprometidos, están movilizados y respetando los servicios mínimos decretados por Fomento. El resto de las plantillas en el Puerto están totalmente detenidas", ha aseverado.

En base a los servicios mínimos, el ferry, al ser un barco de pasajeros, no se va a ver afectado por la huelga, y dos barcos de mercancía perecedera y peligrosa tampoco.

Los estibadores han realizado una concentración a las 8.30 horas ante el edificio de la autoridad portuaria y, posteriormente, han realizado una marcha por las instalaciones del Puerto con pancartas en las que se leía: 'No a la precarización. Estibadores en lucha' y 'Todos o ninguno, moriremos matando'.

Asimismo, han proferido gritos de 'PP-PNV, lo mismo son', consignas contra el presidente del Puerto, Asier Atutxa, y frases como 'Estiba no se vende, se defiende'.

