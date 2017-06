Katy Perry la lía con sus exnovios al hacer una lista de sus mejores y peores parejas sexuales

La cantante Katy Perry visitó recientemente el programa de James Corden, donde jugaron a un viejo reto al que la cantante seguramente habría preferido no atreverse. Se trataba de elegir entre responder una pregunta incómoda o comer alguna cosa asquerosa, como visceras o insectos.

Cuando fue el turno de Perry el presentador le preguntó quién había sido "el mejor y el peor en la cama" de entre sus amantes y le daba tres opciones para que los colocara en orden: John Mayer, Orlando Bloom y Diplo.

Y anque la cantante gritó decenas de veces "no, no, no", al final accedió a colocarlos, eso sí, bromeando antes con que "son todos unos amantes increíbles y me gustaría tener relaciones sexuales con todos ellos cuando salga de este lugar".

Así que en tercer lugar, como peor amante de entre los tres, colocó a Diplo (un DJ y productor estadounidense con el que salió varios meses en 2014), después al actor Orlando Bloom (con el que estuvo casi un año hasta que rompieron a principios de 2017) y en el mejor lugar situó al cantante y compositor John Mayer, con quien estuvo saliendo casi tres años, hasta 2015.

Por supuesto las redes sociales recogieron sus palabras y el pero situado, Diplo, no tardó en contestar también con cierto humor, al declarar por Twitter. "No recuerdo que llegáramos a tener relaciones sexuales", decía el músico, que se consolaba añadiendo más tarde: "Gané la medalla de bronce en los juegos olímpicos del sexo".

I don't even remember having sex — young ric flair 🌍 (@diplo) June 12, 2017