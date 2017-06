Stephen King asegura que Trump le ha bloqueado en Twitter

El escritor estadounidense Stephen King aseguró este martes que el presidente de EE UU, Donald Trump, le bloqueó en Twitter, lo que le priva de acceder a la cuenta del mandatario y leer sus mensajes.

"Trump me ha bloqueado para leer sus tuits. Quizá tendría que matarme a mí mismo", escribió el autor, muy crítico con el presidente y con sus políticas en los últimos meses, en su perfil de la citada red social.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.