Animalistas llevan 18.000 firmas al Parlamento contra el anteproyecto de ley de bienestar animal, que ven "mejorable"

Representantes de colectivos animalistas han entregado este martes en el Parlamento un total de 18.000 firmas que les avalan para pedir a la Xunta que modifique el anteproyecto de ley de bienestar animal, que ven "francamente mejorable".

En declaraciones a los medios a continuación, María Teresa Jardón, de la Asociación de Amigos de los Animales, ha hecho hincapié en que "la mayor parte" de este tipo de colectivo "rechazan" el texto presentado.

Y es que, como ha subrayado, tiene "numerosos puntos de especial gravedad", como el que prohíbe alimentar a los animales abandonados.

Con todo, este artículo ya ha sido modificado y no prevé multas a quien dé comida a una mascota, siempre y cuando después la traslade a un centro en el que se verifique si tiene microchip y a quién pertenece.

Otro aspecto en el que ha reparado Jardón es en la reducción del tiempo para recoger un animal extraviado, que pasa -ha dicho- de 21 días a tres; y también ha censurado que "persistan las cadenas, aunque es maltrato", en referencia a los perros permanentemente atados.

CABALLOS Y GATOS

A renglón seguido, ha señalado que el título de la ley vigente versa sobre los animales en cautividad, mientras la futura norma sólo atiende a los de compañía. "Y muchos quedan desasistidos", ha evidenciado, en alusión a los caballos domésticos, entre otras especies, que "quedan al arbitrio de lo que quieran hacer con ellos sus dueños".

De igual modo, ha criticado que sólo se obligue a poner chip a los perros y no a los gatos, pues eso dificulta su reconocimiento y localización en caso de extravío.

Adicionalmente, se ha mostrado en desacuerdo con que "se penalice de forma muy grave" a las personas con más de cinco animales. "No se puede sancionar eso, sino que no estén en condiciones", ha rebatido Jardón, para instar a la Xunta a "perseguir el síndrome de Noé" de otro modo.

Tampoco comparte, como ella misma ha indicado, que las asociaciones animalistas deban tener la consideración de "utilidad pública" para recibir donaciones, pues supondrá un perjuicio a las de pequeño tamaño.

Asimismo, ha rechazado que el Gobierno gallego pretenda "atribuir" a los ayuntamientos "la potestad máxima" en la protección de los animales. La "gravedad", a su entender, reside en que "cada alcalde tiene un criterio particular" y en que, además, no dispone de "suficientes" medios económico. "La Xunta no se puede desentender", ha sentenciado.

VISIÓN DE EN MAREA

Por su parte, el diputado de En Marea Pancho Casal, quien ha acompañado a los animalistas en el registro de sus peticiones en la Cámara, ha incidido en que al anteproyecto normativo le falta la dotación económica. Sin eso, ha advertido, será "agua de borrajas".

Y, tras constatar que las 18.000 firmas presentadas demuestran que "no hubo un debate plural y amplio", ha apelado al Gobierno autonómico para que acepte sus 65 enmiendas.

De incluirlas, como ha destacado, se convertiría en "una ley progresista" y en una "referencia" a nivel del Estado; mientras que, actualmente, tiene una decena de artículos "absolutamente regresivos" incluso sobre la normativa vigente desde hace 24 años.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.