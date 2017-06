La familia de Echeverría revela que intentó ayudar a un agente a parar el ataque, y no a una mujer

La familia del español Ignacio Echeverría ha desvelado hoy que el fallecido durante el atentado de Londres intentó ayudar a un Policía londinense a detener el ataque, y no a una mujer, como habían relatado en un principio.



En declaraciones a Efe, el hermano de la víctima Joaquín Echeverría ha explicado que su familia decidió cambiar la historia cuando aún no conocía el estado de Ignacio y estaban preocupados por "futuras venganzas" hacía él. "Nos preocupaba que los yihadistas fueran a buscarlo a su casa o al trabajo, en el caso de que estuviera vivo", ha añadido.



Según Joaquín Echeverría, los amigos de Ignacio les contaron lo sucedido en la mañana siguiente al atentado y mientras le buscaban por los hospitales de Londres. "Ellos vieron a lo lejos que los terroristas estaban acuchillando a una mujer, cuando les adelantó un policía con porra que cayó fulminado en el momento", ha agregado el hermano de Ignacio Echeverría.



Según el relato de sus amigos, al mismo tiempo que el agente iba hacia los terroristas, Ignacio Echeverría se bajó de la bicicleta en la que circulaba para auxiliar al policía. "Pensamos que Ignacio vio al agente correr y fue ayudar al policía para detener a los tres terroristas y que no siguieran atacando", ha explicado Joaquín Echeverría.



"Exactamente no estaba socorriendo a la mujer -ha aclarado-, pero sí que estaba intentando detener el ataque", ha asegurado a Efe el hermano de Ignacio Echeverría. Joaquín ha insistido en que difundieron la historia de la defensa de la mujer sólo para "proteger a Ignacio". "Sabemos que paró a los terroristas el tiempo que duró para mantenerlos a raya. Unos 40 segundos estuvo luchando con ellos esperando a que llegaran más policías", ha concluido.

