Fuentes pide a Herrera que "suelte lastre" porque el caso de Villanueva le va a salpicar y recomienda una reprobación

"Le va a salpicar", ha augurado Fuentes a Herrera, al que ha recordado que como presidente de la Junta estuvo "al lado" de Villanueva cuando se tomaron las decisiones de alquiler y compraventa del edificio administrativo del Gobierno regional en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) -según la Fiscalía, el valor del edificio es de 44 millones y se pagaron 66-.

Fuentes ha considerado que Herrera debería adoptar "responsabilidades políticas" por este asunto aunque, a diferencia de otros grupos en las Cortes, no ha exigido la dimisión del presidente de la Junta desde el convencimiento de que tendrá que ser el propio jefe del Ejecutivo quien decida en qué consisten esas responsabilidades.

Preguntado por si esa responsabilidad política podría pasar por una reprobación pública a Villanueva, Fuentes ha considerado que sería "un ejemplo" en esas responsabilidades que reclama la formación naranja con la que Herrera firmó un Acuerdo para la Gobernabilidad de Castilla y León que facilitó la investidura ante la falta de mayoría absoluta por parte del PP.

"No va a poder esconderse", ha insistido Fuentes sobre Juan Vicente Herrera, a quien ha explicado que ya no le sirven las "excusas" que, a su juicio, dio en su "no comparecencia" en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para informar de la trama eólica cuando puso la mano en el fuego por Villanueva que "no le duró ni una semana" ya que "a renglón seguido" tuvo lugar la citación del exvicepresidente por parte del titular del Juzgado 2 de Valladolid.

Fuentes ha ironizado sobre que la "única excusa" de Herrera en esa comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda fue que Villanueva no estaba imputado -el exvicepresidente ha sido citado a declarar como investigado pero aún no hay auto de imputación formal- sin apelar a la confianza en sus años juntos de gobierno.

"Pidió perdón pero no estaba convencido, no sé de qué pidió perdón", se ha preguntado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

