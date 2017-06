Los trabajadores de Nissan denuncian la amenaza de 91 despidos

Así se ha conocido en la asamblea de trabajadores celebrada en la tarde del lunes, en la que el presidente del Comité de Empresa, Rubén Zazo, ha explicado que el domingo recibió una llamada de la dirección, en la que se les informó que si no había acuerdo se despediría a 91 de los 471 empleados.

Estos trabajadores corresponden al "sobrante" o "excedente", a juicio de la empresa.

"No amenazan más porque no sería legal", ha dicho Zazo, a la vez que ha lamentado que se trata de "una vuelta de tuerca", y que no aceptan porque de acuerdo al plan firmado, si hay sobrante de plantilla se acordó "buscar soluciones".

El ultimátum de la empresa para resolver la reconversión de la fábrica de camiones en planta de recambios termina el miércoles, ya que en caso contrario Nissan ha anunciado que cerrará la factoría.

