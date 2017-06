Pablo Iglesias se la juega en la moción de censura a Rajoy

Unidos Podemos defiende este martes una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que puede afianzar su alternativa de izquierdas o reducir su espacio al de una suerte de partido-protesta.

La iniciativa que Pablo Iglesias presentará desde las 9.00 horas nace muerta, ya que Podemos solo ha conseguido sumar a los 71 votos de su grupo y las confluencias (Compromís, En Marea y En Comú Podem), los apoyos de Esquerra Republicana de Catalunya (9) y EH Bildu (2), lejos de la mayoría absoluta de 176 escaños necesarios para tumbar al Ejecutivo. Sin embargo, los de morado pretenden aprovechar el escaparate para reencontrarse con su electorado y aumentar la presión sobre el PSOE, que se abstendrá de nuevo ante el PP.

La jornada puede extenderse hasta el miércoles en función de la duración de las intervencionesIglesias puede intervenir sin límite de tiempo, al igual que los miembros del Gobierno. Los grupos parlamentarios tienen dos turnos: uno de 30 minutos y otro de 10 para replicar. La jornada puede extenderse hasta el miércoles en función de la duración de cada discurso.

Los politólogos Pablo Simón y Gonzalo Caro coinciden en que Iglesias es quien más se juega ante un Rajoy "sólido" que ni siquiera se siente obligado a dar la réplica. Un tropiezo cargaría al PP de razón respecto a la ausencia de alternativas creíbles a sus políticas y dejaría a Iglesias en mal lugar frente a socios como Compromís, que no ven en la moción un instrumento útil en este momento. Esta va a ser la estrategia de cada contendiente.

Podemos: somos la izquierda

Podemos anunció la moción el pasado 27 de abril, cuando el PSOE se encontraba en plena precampaña de sus primarias y era incapaz de ejercer la oposición. "Ahora, es una iniciativa caducada, porque Pedro Sánchez encarna un PSOE más a la izquierda que ha ganado contra todo el establishment conservador de su partido", analiza Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III.

¿Qué opciones tiene entonces Podemos? "Iglesias puede salir reforzado como líder de la oposición. Lo importante es el relato que se construya y quién logre imponerlo. Al PSOE puede pasarle factura la segunda abstención después de haberle dado el Gobierno a Rajoy. Si al PP le surgen más escándalos de corrupción o si a Sánchez se le acaba el capital político, el PSOE va a entrar de nuevo en contradicciones. Por ejemplo: ¿Si Iglesias no es el mejor candidato, por qué no han contrapuesto uno? ¿Si no es el momento de presentar la moción, por qué no se comprometen a presentar otra más adelante?", resume el politólogo e investigador social Gonzalo Caro.

Iglesias compartirá su tiempo con Irene Montero. Ella censurará al Ejecutivo. Él desgranará la alternativa que representa Podemos y pedirá a los socialistas que se sumen a la destituyente. La Ejecutiva del partido y los ‘alcaldes del cambio’ (salvo Manuela Carmena) les apoyarán desde la tribuna.

PP: estabilidad frente a aventuras

Caro ve a Rajoy como un "superviviente nato", un "gran parlamentario" que, en esta ocasión, puede ceder el testigo a Soraya Sáenz de Santamaría o a Rafael Hernando en función del tono que adopten los miembros de Podemos. Su posición, afirma, es la más ventajosa de todas: no saldrá reforzado, pero tampoco saldrá debilitado debido al fuego cruzado entre su rival de este martes y el PSOE.

Si el terreno se embarra, Rajoy ni siquiera tiene que que ‘mancharse’"Si ve que Iglesias adopta un discurso de estadista, institucional, y que habla de economía o de Cataluña, además de la corrupción, el PP venderá obra de gobierno, apelará a todo lo que ha hecho y se reivindicará como el único garante de la estabilidad, que es, en realidad, lo único que le queda al PP. Si el terreno se embarra, Rajoy ni siquiera tiene que que ‘mancharse’, puede enviar a la vicepresidenta o a Hernando", insiste Pablo Simón.

La jugada, apunta el especialista, puede salir incluso mejor para los conservadores . "El peligro es que se visibilice que no existe nada al margen de Rajoy, lo que le daría la oportunidad de reforzarse y de decir que, pese a la corrupción, las ideas de Iglesias no son mayoritarias quienes las apoyan son los independentistas de Esquerra Republicana y de Bildu".

PSOE: la "esperanza" real

Pedro Sánchez no acudirá al Congreso y dejará la réplica a Iglesias en manos del que será su futuro secretario de Organización, el portavoz provisional José Luis Ábalos.

El valenciano adelantó ayer cuál será su estrategia: representar a una izquierda que sea una "esperanza, no un elemento de frustración" y que dé "alternativas a la indignación" que ha dado alas a Podemos. El socialista aseguró que no confrontará con los que deberían ser sus aliados ideológicos, pero les reprochará su voto contra de la investidura de Pedro Sánchez. "Si alguien quiere seguir instalado en pelearse con los que deben ser compañeros de viaje, me parece un grave error", zanjó. "Tiene una posición muy cómoda", admite Pablo Simón.

Ciudadanos: regeneración responsable

Capitalizar el discurso de la regeneración nacional e invitar al Partido Socialista a sumar fuerzas para obligar al Gobierno de Mariano Rajoy a aplicar reformas estructurales en la economía o los servicios públicos son las dos bazas de Ciudadanos, aunque el partido no perderá la oportunidad de golpear a Podemos. "Va a tener una línea de confrontación dura con Iglesias, porque saben que hacerlo y que escorarse lejos del populismo siempre da réditos en su bancada", sostiene el politólogo de la Carlos III.

Albert Rivera, del partido, será el único portavoz que intervenga por los naranja durante el debate, según confirmó ayer su equipo. Durante su turno de palabra pedirá "responsabilidad" para impulsar la recuperación económica.