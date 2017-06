Las elecciones autonómicas de Extremadura, C-LM, Cantabria, Murcia y La Rioja costaron 3,7 millones

Así figura en los informes del Tribunal de Cuentas relativos a aquel proceso electoral que este lunes ha presentado ante el Congreso el presidente del ente fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda. Se trata de comunidades sin órgano auditor propio.

Según ha dicho, ninguno de los informes presenta problemas relevantes y las recomendaciones son similares para todos los casos. Al igual que para las elecciones generales, el Tribunal de Cuentas propone que para las autonómicas se regule el llamado micromecenazgo o 'crowdfunding', "subsanando así el cierto vacío legal existente".

Según Álvarez de Miranda, en todos los procesos autonómicos fiscalizados se constata que ninguna formación política superó los límites de gastos electorales. Además, ha asegurado que no procede efectuar propuesta alguna de no adjudicación o de reducción de la subvención en ninguna de las autonomías fiscalizadas.

EXTREMADURA

Por lo que respecta a las elecciones a la Asamblea de Extremadura, el gasto considerado justificado por el Tribunal en aquellas elecciones de 2015 fue de 966.293 euros.

Se recogen en el informe algunas deficiencias observadas respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales. En particular, un exceso en la estimación de intereses financieros; conceptos que no tienen la consideración de gastos electorales; y un pago de Ganemos Extremadura-Izquierda Unida-Los Verdes realizado desde una cuenta no electoral.

Además, dos proveedores incumplieron la obligación de informar al Tribunal de Cuentas, por un importe de 138.522 euros.

CANTABRIA

Por lo que se refiere a las elecciones al Parlamento de Cantabria, el gasto ascendió a 557.584 euros. Con respecto a las deficiencias detectadas, aparece un exceso en el cálculo de la estimación de intereses financieros y pagos realizados por dos formaciones fuera del plazo máximo de 90 días: el Partido Regionalista de Cantabria y el PSOE.

Además, un proveedor incumplió la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas, por un importe de 49.262 euros.

MURCIA

En cuanto las autonómicas en Murcia, el gasto considerado justificado es de 758.370 euros. El gasto declarado conjunto para la realización de la actividad de envío de propaganda electoral sumó 335.129 euros.

Como deficiencia advertida respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales, el PSOE presentó un exceso en el cálculo de la estimación de intereses financieros.

Se observaron además grandes variaciones entre los costes unitarios de los envíos de sobres y papeletas por las distintas formaciones y hubo un proveedor que no informó al órgano fiscalizador, por un importe de 10.600 euros.

LA RIOJA

Por lo que se refiere a las elecciones al Parlamento de La Rioja, el gasto total considerado justificado por el Tribunal de Cuentas es de 383.125 euros. El gasto declarado conjunto para la actividad de envío de propaganda electoral se elevó a 105.933 euros, pero el total justificado con derecho a subvención fue de 97.097 euros.

Se recogen en el informe algunas deficiencias observadas respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales. En particular, determinados gastos del Partido Riojano cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral y pagos realizados Ciudadanos fuera del plazo máximo.

Cabe señalar que en el caso de La Rioja en 2015 no hubo ningún proveedor que incumplieran su obligación de información.

CASTILLA-LA MANCHA

En cuanto a las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, el gasto justificado fue de 1.003.799 euros, casi la mitad, 471.100 euros, gastos en propaganda con derecho a subvención.

Como deficiencia respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales, hay gastos realizados por Podemos fuera del periodo electoral. También se recogen en el informe tres proveedores que no han informado al Tribunal de Cuentas, por importe de 311.930 euros.

