Nuevo ataque con pintadas en la sede de Ciudadanos de Lleida

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Lleida, Ángeles Ribes, ha denunciado este lunes en la comisaría de los Mossos d'Esquadra un nuevo ataque en el edificio en el que su partido tiene la sede en Lleida, donde ha aparecido una pintada en la que puede leerse 'Qui no respecta els nostres drets no mereix respecte!' (Quien no respeta nuestros derechos no merece respeto).

Ribes ha criticado las amenazas y ataques "continuados"Ángeles Ribes ha explicado que éste es el segundo ataque que recibe la sede de Ciudadanos en Lleida en menos de tres meses y el octavo en los diez años que la formación tiene sede allí, y ha agregado que "el verdadero compromiso con la democracia debe demostrarse con la condena de estos ataques que señalan a los representantes políticos que han sido elegidos en unas elecciones y que representan a una mayoría de catalanes".

"Ni las amenazas ni los ataques continuados harán que dejemos de defender los valores democráticos", ha afirmado Ribes, que ha asegurado también que su grupo seguirá defendiendo sus ideas con más coraje, más fuerza y más entusiasmo.

Consulta aquí más noticias de Lleida.