El Sespa presentará este mes el documento para la equiparación retributiva del SAC, que costará 2 millones anuales

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se ha puesto como fecha tope el 30 de junio para presentar el documento que servirá como base para la equiparación retributiva del personal del Servicio de Atención Continuada (SAC) con el resto trabajadores de las urgencias extrahospitalarias. La medida tendrá un coste anual de dos millones de euros.

Así lo ha explicado el gerente del Sespa, José Ramón Riera, durante su comparecencia en el Comisión de Sanidad de la Junta General, en el que también ha intervenido el consejero del ramo, Francisco del Busto. Los algo más de 200 empleados del SAC han protagonizado una huelga durante este fin de semana para reclamar esta equiparación.

Según Riera, el día 30 como fecha tope "se presentará un documento que incorporará todas las recomendaciones del grupo de trabajo constituido por las organizaciones sindicales y la Administración, y que será el documento base para establecer una reorganización adecuada de las urgencias, y proceder a la equiparación retributiva del personal del SAC".

"Será un documento de gran utilidad que permitirá un avance cualitativo", ha tratado de dejar claro Riera. "Se avanzará mucho en la planificación a futuro", según el director del Sespa, que ha insisitido en la necesidad de la negociación con las organizacions sindicales de la mesa sectorial.

La equiparación costaría unos dos millones de euros anuales ha estimado el gerente del Sespa, a preguntas del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé. Ha matizado que "no hay una partida presupuestaria de equiparación salarial". No obstante, la evolución del presupuesto (autonómico) "podría dar una rentabilidad con la que pudiéramos acometer esa equiparación", ha añadido.

No obstante, ha señalado que el asunto económico no es la principal dificultad, sino la tercera por orden de importancia. La primera es el modelo de organización y la segunda las cuestiones jurídicas.

El Gobierno es partidario de un sistema de urgencias extrahospitalarias "bien definido, que abarque todo el territorio", y "unas urgencias hospitalarias que deberían estar diferenciadas según niveles", ha matizado Riera. La intención del Ejecutivo es que en Asturias exista un único cuerpo de urgencias extrahospitalarias de médicos y enfermería que se llamaría SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria), y en el que se integraría el SAC, en lugar de los tres actuales: SUAP, SAC y SAMU.

SOLUCIONES INMEDIATAS

En el turno de fijación de posiciones, todos los partidos han reclamado que se solucione la situación a la mayor brevedad posible. El más escéptico de todos ellos ha sido el diputado del PP, Carlos Suárez.

El parlamentario popular considera que el documento en el que trabaja el Gobierno autonómico "es un batiburrillo que ha recogido datos que no están mirados, ni profundizados, ni puestos con medio sentido". En su opinión, el Gobierno asturiano "no quiere que se avance". "Están dejando pasar el tiempo para que la cosa se embrutezca. La cosa parece que no avanzará mucho. Imagínense esta jornada de huelga planteada en medio de la Semana Grande de Gijón o las fiestas de San Agustín de Avilés", ha alertado.

El diputado de Ciudadanos ha pedido que se solucione este problema de una manera práctica que con conlleve perjuicios a los ciudadanos.

A juicio de Carmen Fernández, de Foro, el causante claro de la situación es el Gobierno del Principado. Ha recordado que se aprobó una resolución en la cámara con el voto a favor del PSOE, pero el colectivo (de trabajadores del SAC) "se ha encontrado con la pasividad de los responsables del Sespa y de la Consejería de Sanidad".

Gaspar Llamazares, de IU, ha exigido que la medidas del Gobierno se tomen cuanto antes, y que vayan en paralelo la solución de los problemas de homologación y la de los de organización. Andrés Vilanova, de Podemos, se ha limitado a decir que "ya es hora de solucionar este problema".

