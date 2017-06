Conductor del autobús accidentado en Tornadizos (Ávila), con nueve fallecidos, no cree que se durmiera al volante

El siniestro ocurrió en la N-430 la mañana del 8 de julio de 2013 y en él también resultaron heridas 22 personas, según se ha recordado en la primera sesión del juicio que se prolongará hasta el jueves con la declaración de 35 personas, entre el acusado, testigos y peritos.

"No tengo conciencia de haberme quedado dormido",

ha declarado el conductor, quien ha recordado que tras el accidente pronunció frases como: "Me quiero morir" y "¿por qué me he quedado?". También ha negado que estuviera cansado porque había descansado bien y ha defendido que en el trayecto, desde Serranillos, "todo fue normal".

Cuando se produjo el accidente, tras bajar el puerto de La Paramera, notó un golpe y un choque contra un talud, tras lo cual los viajeros empezaron a gritar, tal como ha afirmado. El acusado ha señalado que intentó controlar el vehículo "tirando del volante hacia la izquierda" cuando pudo.

Entre los ocho testigos que han declarado en la primera jornada del juicio figura un conductor de camiones que ha considerado que el accidente pudo ser por un "despiste del conductor", el cual "no frenó ni con el freno del pie, ni con el eléctrico", pues no se ha detectado que redujese la velocidad.

El fiscal pide cuatro años de prisión para el conductor mientras que la defensa reclama la libre absolución. Durante las sesiones del martes, miércoles y jueves se conocerán las versiones de otros viajeros del autobús y de los peritos.

