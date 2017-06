'Conecta Fiction' convertirá Galicia en "punto de encuentro" de la coproducción de series de ficción entre Europa y EEUU

Santiago de Compostela acogerá un encuentro "único" en el panorama internacional que, bajo el nombre de 'Conecta Fiction', convertirá a Galicia en "punto de encuentro" de la coproducción de ficción dedicada a series y miniseries entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

El evento, que se desarrollará entre el 20 y el 23 de junio en la capital gallega, congregará a más de 350 profesionales de 20 países distintos y a representantes de más de 35 canales de televisión de referencia, productoras, distribuidoras y empresas, con marcas tan conocidas como Atresmedia, Fox Networks Group, HBO, Mediaset, Movistar+, Netflix, RTVE o Sony Pictures TV, entre otras.

La iniciativa, bajo al producción de Inside Content, está promovida e impulsada por la Xunta de Galicia, el ICEX España Exportación e Inversiones y la Fundación SGAE con el apoyo de diversas entidades y llevará su programa de actividades a la Ciudad de la Cultura y a otros espacios de Santiago, como el Teatro Principal, el Auditorio de Galicia y el Salón Teatro.

La propuesta está enfocada al estudio y a la búsqueda de acuerdos de negocio entre los participantes e incluye 31 actividades y tres sesiones de 'pitching' para presentar 16 proyectos que aspiran a ser coproducidos.

Además, se celebrarán seis talleres y casos de estudio, acogerá 15 paneles y mesas redondas, además de unas 1.000 reuniones en agendas individualizadas.

16 PROYECTOS

Un total de 10 proyectos han sido seleccionados por la comisión de expertos para presentarse al 'pitching' de coproducción internacional, que se celebrará el miércoles 21, entre los que se encuentra una propuesta de la compañía gallega 'Ficción Producciones'.

Las propuestas elegidas se presentarán de modo exclusivo ante los inversores acreditados y los socios potenciales interesados en la coproducción.

A estos proyectos se suman otros seis procedentes del Laboratorio de Creación de Series de Televisión de la Fundación SGAE, para optar a uno de los dos contratos de desarrollo que ofrecen Movistar+ y RTVE.

La organización también ha habilitado una 'Caixa de Ficción', ofreciendo una plataforma en línea matchmaking para la búsqueda de proyectos y una zona de reuniones 'one to one' que se habilitará en el Gaiás para garantizar contactos y conversaciones entre los participantes.

De modo paralelo, entre el 21 y el 22 de junio se realizará un programa de proyecciones internacionales con series como Run Coyote Run o La Fragilidad de los cuerpos, entre otras. También se organizará un programa especial dedicado a Argentina, "país de honor" de esta primera edición.

La ceremonia de apertura se celebrará el martes 20 de junio, con un concierto de la Real Filharmonía de Galicia en el Auditorio de Galicia a las 20.00 horas en el que se interpretarán bandas sonoras originales de conocidas series de TV, como Vidago Palace, Juego de Tronos o Allí Abajo.

PUNTO DE ENCUENTRO INTERNACIONAL

Durante la presentación del programa, la directora del encuentro, Geraldine Gonard, ha destacado "el alto nivel" de los participantes ejecutivos, aglutinando a diversas marcas de EEUU y Europa, y a la importancia de la propuesta a la hora de desarrollar "oportunidades de negocio".

El presidente del Clúster Audiovisual Galego, Jorge Algora, insistió en el valor de esta iniciativa, "única a nivel mundial", y ha pedido a los "más de 1.500 creadores" con los que cuenta Galicia en el sector que "aprovechen este evento" para seguir el camino "del éxito".

En esta línea se ha pronunciado Juan Carlos Fernández Fasero, desde Zona Noroeste de la SGAE, quien ha situado a las series de ficción como "sector clave" en un momento "de transformación" de los formatos y el modo de consumo de productos audiovisuales.

Martiño Noriega, como alcalde de Santiago y representante del Consorcio de la ciudad, ha valorado que este encuentro convierte a la ciudad "en escaparate" del sector, en un momento en el que las producciones autóctonas derrochan "una alta calidad" y en el que las series "están marcando tendencia".

Finalmente, el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha animado a convertir esta iniciativa en una plataforma para "la proyección de Galicia" como "punto de encuentro internacional" incidiendo en el "alto potencial de crecimiento" de un sector en el que "Galicia tiene cada vez más papel".

En este sentido, ha destacado la "oportunidad" del encuentro para la "diferenciación" de las propuestas de ficción gallegas, que se caracterizan por el "enorme talento que hay detrás" de ellas, y aprovechar la "situación geoestratégica envidiable" de Galicia para conectar a los diferentes profesionales y productoras.

