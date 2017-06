Mark Hamill y el creador de 'Padre de Familia' se despiden de Adam West, el Batman de los años 60

El triste fallecimiento de Adam West, el famoso Batman televisivo de los años 60, ha entristecido a multitud de celebridades, amigos y compañeros que no han dudado en rendir sentidos homenajes a través de las redes sociales.

Uno de los primeros en hacerlo fue Mark Hamill quien, al igual que West, ha dedicado gran parte de su carrera profesional al mundo del doblaje de personajes animados. "#AdamWest era un actor maravilloso y tan, tan amable. Soy muy afortunado de haber trabajado con él y decirle lo mucho que significaba para mí y para millones de fans".

#AdamWest was such a wonderful actor & so kind, I'm so lucky to have worked w/ him & tell him how much he meant to me & millions of fans. pic.twitter.com/Bu0OOaRgX9 — Mark Hamill (@HamillHimself) 10 de junio de 2017

Quizá el más emotivo fue el guionista, actor y director Seth MacFarlane, quien dio una segunda juventud profesional a West tras convertirlo en el alcalde de Quahog en su serie Padre de familia. MacFarlane no fue capaz de transmitir todos sus sentimientos en 140 caracteres, así que optó por enviar la image de un mensaje más largo.

"Padre de familia ha perdido a su alcalde y yo he perdido a un amigo. Era una gozada trabajar con Adam West, y el tipo de persona que siempre quieres tener cerca. Su positividad, bondad, naturalidad y sentido del humor eran indiscutibles, siempre estaba con la mejor energía cuando venía a grabar la serie. Sabía sobre comedia y sobre humanidad. Soy más que afortunado por haber tenido el privilegio de haber trabajado con él", escribió en Twitter.

"Gracias, desde el fondo de mi corazón, por todo lo que nos has dado, señor alcalde. Eres irremplazable", concluía MacFarlane.

Ben Affleck, actual encarnación cinematográfica de Batman, también quiso dedicar unas palabras al fallecido actor. "Adam West era el mejor ejemplo de heroísmo. Amable, divertido y, sobre todo, un buen tipo. Gracias por mostrarnos cómo se hace", escribió.

"¡Santo desconsuelo, Batman! Adam West fue una parte de mi infancia. Nos conocimos siendo ya adulta. Una persona a la que echaré de menos", publicó la actriz Jamie Lee Curtis.

Holy heartbreak Batman. Adam West was a big part of my childhood. We were acquaintances in my adulthood. A wonderful man who will b missed. — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 10 de junio de 2017

El director Edgar Wright (Zombies Party, Arma fatal, Bievenidos al fin del mundo) aseguró que West siempre ha sudo "su Batman", el guionista y productor Greg Berlanti‏ (cocreador de Arrow y The Flash) escribió unas palabras cargadas de nostalgia y el historietista Tom Peyer prefirió hacer un homenaje cómico y entrañable al mismo tiempo.

Farewell Adam West. You were MY Batman. Such a super funny, cool, charismatic actor. Loved the show as a kid, still love the show now. POW! pic.twitter.com/6QAZnOhtMs — edgarwright (@edgarwright) 10 de junio de 2017

Mr. West, thank you for all those afternoons you helped me and other 70's kids dream about the fun of being a hero. RIP, good sir. — Greg Berlanti (@GBerlanti) 10 de junio de 2017

Robin: "You can't get away from Batman that easy!"

Batman: "Easily."

Robin: "Easily."

Batman: "Good grammar is essential, Robin." — Tom Peyer (@tompeyer) 10 de junio de 2017