El PP apremia a ZEC a que destine 1 millón para la limpieza de Arcosur, Valdespartera y Parque Venecia

En rueda de prensa ha reclamado esta petición al argumentar que estos barrios no tiene un servicio propio de limpieza y cuando se acomete se hace por brigadas que dejan otros barrios.

Contín ha observado que la ciudad "cada día, está más sucia y el servicio no ha mejorado desde que llegó ZEC, además de que los vecinos ven que la suciedad se ha cronificado y el Gobierno no hace nada y no es consciente de los problemas en algunos barrios".

El concejal del PP ha recordado que el equipo de gobierno "tiene el dinero desde 2016 y además el apoyó unánime de los grupos y la reivindicación vecinal" por lo que ha dicho no entender a qué espera para acometerlo y esta duda será motivo de una pregunta en la próxima comisión de Servicios Públicos y Personal, ha avanzado.

"INCOMPETENTE"

A su parecer, el responsable de este servicio, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, "está más interesado por todo tipo de problemas menos por los que realmente tiene la ciudad. Se ha revelado como un auténtico incompetente", ha zanjado.

Contín ha expuesto que con los datos de 2012 se comprueba que el contrato de limpieza ha bajado de 62 a 54 millones de euros, por lo que "está infradotado y sin contar con esos barrios del sur".

Contín ha lamentado que con esta cuantía "no se cubre el contrato de limpieza viaria que además de infradotado tiene descontrol financiero" y la empresa adjudicataria, FCC, gana sentencias por revisiones de precios que además generan un interese "brutales y se pagan hasta intereses sobre intereses de demora, es un absurdo que se está dando", ha opinado.

El concejal del PP ha criticado que en lugar de destinar los fondos a mejorar el servicio, "ZEC se hace trampas a si mismo y hace ingeniería financiera para camuflar este desastre".

